Nouveaux billets en euros : la BCE vous invite à choisir le design des futures coupures

Vingt-quatre ans après leur mise en circulation initiale en 2002, les billets en euros s’apprêtent à changer totalement de visage. En effet, la Banque centrale européenne (BCE) orchestre la première refonte intégrale des visuels pour l’ensemble des coupures, de 5 à 200 euros. L’institution financière sollicite directement les 350 millions d’habitants de la zone euro pour sélectionner les futures illustrations de leur monnaie. Cette grande consultation populaire concrétise un projet de modernisation entamé depuis plusieurs années.

Une compétition artistique majeure au sein de l’Union européenne

Pour renouveler le graphisme de sa monnaie fiduciaire, la Banque centrale européenne a d’abord organisé une vaste compétition de création. Concrètement, plus de 1 200 graphistes issus de l’ensemble des États membres ont soumis leurs candidatures. L’institution a ensuite retenu 25 artistes pour élaborer des séries complètes axées sur deux thèmes majeurs. Enfin, un comité d’experts indépendants a affiné la sélection pour conserver dix projets finalistes.

Fleuves, oiseaux et figures culturelles : deux visions de l’Europe

Les graphismes retenus se partagent entre deux orientations artistiques distinctes. La première orientation célèbre le patrimoine naturel en associant des espèces aviaires à des paysages aquatiques européens. Le billet de 5 euros illustre un passereau près d’une source de montagne. La coupure de 10 euros, quant à elle, montre un martin-pêcheur au pied d’une cascade. Le billet de 20 euros met en scène une colonie de guêpiers d’Europe dans une vallée encaissée. La coupure de 50 euros fait figurer une cigogne blanche le long d’une rivière sinueuse. Le billet de 100 euros dépeint une avocette survolant une vasière. Enfin, le billet de 200 euros arbore un fou de Bassan au-dessus des vagues. Au verso de ces billets figurent les grandes institutions communautaires, comme le Parlement européen, la Commission, la Cour des comptes ou encore la BCE.

La seconde orientation met à l’honneur la culture européenne à travers six personnalités emblématiques de l’histoire du continent. La cantatrice Maria Callas figure sur le billet de 5 euros. Le compositeur Ludwig van Beethoven illustre la coupure de 10 euros. La scientifique Marie Curie incarne le billet de 20 euros. L’écrivain Miguel de Cervantes apparaît sur la coupure de 50 euros. Le maître de la Renaissance Léonard de Vinci décore le billet de 100 euros. Enfin, la militante pacifiste Bertha von Suttner orne la coupure de 200 euros.

Modalités du vote et consultation représentative des citoyens

La Banque centrale européenne invite chaque citoyen à exprimer sa préférence en ligne jusqu’au 21 septembre 2026. Les participants évaluent les différentes propositions visuelles sur une échelle de notation. En parallèle, un institut de sondage indépendant interroge un échantillon représentatif de la population européenne. Cette démarche complémentaire évite les biais de participation et garantit un équilibre statistique fiable.

Validation des visuels et calendrier de mise en circulation

Le Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne prendra sa décision finale vers la fin de l’année 2026. Les décideurs croiseront les votes des citoyens, les préconisations du jury et une analyse rigoureuse des contraintes techniques de sécurité anti-contrefaçon. Après cette validation, l’impression et la distribution des nouvelles coupures demanderont deux à trois ans de préparation. Les consommateurs trouveront ainsi ces nouveaux billets dans leurs distributeurs et leurs portefeuilles à l’horizon 2028 ou 2029.