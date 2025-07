Face ID et gestes sur Mac : Apple prépare une nouvelle ère d’interaction sans contact

Apple explore une nouvelle technologie qui pourrait transformer l’usage des Mac : l’intégration de Face ID et de la détection gestuelle. Un brevet récemment dévoilé révèle que la marque travaille sur un système combinant caméras classiques, capteurs LiDAR et caméras dites « d’événements » pour reconnaître les mouvements des mains en temps réel. Cette innovation pourrait permettre aux utilisateurs de contrôler leur Mac sans toucher le clavier ou le trackpad. Mais simplement par des gestes devant l’écran.

Bien que Face ID soit déjà présent sur les iPhone et certains iPad depuis 2017, il n’a jamais été intégré aux Mac. Ce brevet suggère que cette limitation pourrait bientôt disparaître. Et ce, grâce à des avancées dans la miniaturisation des composants et à une nouvelle approche de l’interaction homme-machine. Apple semble vouloir rendre ses ordinateurs plus intuitifs, plus accessibles et plus réactifs aux gestes naturels.

Les Mac pourraient bientôt embarquer des caméras intelligentes pour capter les gestes avec précision

Le brevet décrit un système reposant sur deux types de caméras. La première est une caméra classique qui identifie la position des mains. Quant à la seconde, il s’agit d’une caméra d’événements capable de détecter les mouvements rapides pixel par pixel. Cette combinaison permettrait de suivre les gestes avec une grande précision. Et ce, même dans des environnements complexes. Apple propose également l’utilisation de « boîtes de délimitation » pour concentrer l’analyse sur les zones pertinentes, évitant ainsi que le système ne soit perturbé par l’arrière-plan.

Cette technologie pourrait être utilisée pour naviguer dans des interfaces, zoomer sur des images ou répondre à des appels sans contact physique. Elle s’inspire des interactions déjà présentes dans le casque Apple Vision Pro, mais adaptée à un usage quotidien sur Mac. Si elle voit le jour, elle pourrait redéfinir la manière dont les utilisateurs interagissent avec leur ordinateur.

Vers une intégration discrète et efficace de Face ID sur Mac

L’un des obstacles majeurs à l’arrivée de Face ID sur Mac est la finesse des écrans, notamment sur les MacBook. Le brevet suggère des solutions comme l’intégration des capteurs à la base de l’écran, orientés vers l’utilisateur. Cette disposition permettrait de conserver un design élégant tout en ajoutant des fonctions avancées de reconnaissance faciale et gestuelle.

Apple ne mentionne pas explicitement Face ID dans le brevet. Cependant, les illustrations et les descriptions techniques laissent peu de doute sur l’intention. En combinant reconnaissance faciale et gestuelle, la marque pourrait offrir une expérience fluide, sécurisée et sans contact. Une évolution qui s’inscrit dans la volonté d’Apple de créer un écosystème cohérent, où chaque appareil devient une extension naturelle de l’utilisateur.