Apple prépare trois lancements très attendus pour l’automne 2025

L’automne s’annonce chargé pour Apple, qui prévoit de dévoiler plus de quinze nouveaux produits. Parmi eux, trois se distinguent particulièrement par l’attente qu’ils suscitent depuis plusieurs années : l’AirTag 2, une nouvelle Apple TV 4K et l’iPhone 17 Air. Ces appareils incarnent des évolutions majeures dans leurs catégories respectives, avec des améliorations techniques et des choix de design qui pourraient marquer un tournant dans l’écosystème Apple.

AirTag 2 et Apple TV 4K : des mises à jour attendues depuis des années

L’AirTag 2 arrive enfin, quatre ans après la première version. Ce nouveau modèle devrait intégrer une puce Ultra Wideband plus performante. Cela offrirait une localisation plus précise et une meilleure portée. Apple met également l’accent sur la confidentialité, avec un haut-parleur plus difficile à retirer, afin de limiter les usages malveillants. Pour les utilisateurs fidèles, cette mise à jour représente une amélioration très attendue dans le suivi des objets du quotidien.

La nouvelle Apple TV 4K, quant à elle, rompt avec le rythme irrégulier des mises à jour précédentes. Attendue depuis 2022, cette version pourrait embarquer une puce A18, une compatibilité avec Apple Intelligence et même une caméra intégrée. Ces ajouts visent à renforcer les capacités multimédia de l’appareil, tout en le rendant plus interactif et connecté à l’environnement domestique.

iPhone 17 Air : un design radical pour une nouvelle vision du smartphone

L’iPhone 17 Air promet une refonte audacieuse du design, avec une épaisseur record de seulement 5,5 mm. Ce modèle ultra-fin remplacerait l’option « Plus » dans la gamme, en misant sur l’élégance et la légèreté. Inspiré de la vision de Jony Ive d’un « bloc de verre unique », l’iPhone 17 Air pourrait redéfinir les standards esthétiques de la marque, tout en introduisant une nouvelle approche de l’ergonomie mobile.

Cependant, cette finesse implique des compromis, notamment sur la batterie et les performances photo. Apple compte sur les optimisations d’iOS 26 pour compenser ces limites, en proposant un mode Adaptive Power capable de prolonger l’autonomie. Ce modèle incarne ainsi une transition vers des smartphones plus minimalistes, où le logiciel joue un rôle clé dans l’expérience utilisateur.