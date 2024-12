AirTag 2 : Apple prépare une grande évolution pour retrouver vos objets

L’AirTag, ce petit tracker devenu indispensable pour ne plus perdre vos affaires, s’apprête à faire peau neuve. Selon Bloomberg, Apple travaille activement sur une nouvelle version, avec des améliorations qui pourraient transformer votre expérience. Quelles surprises réserve l’AirTag 2 ? Voici ce que les rumeurs révèlent.

Plus de précision et de sécurité pour l’AirTag 2 ?

D’après Mark Gurman, journaliste chez Bloomberg, Apple a franchi une étape clé dans la fabrication de l’AirTag 2. Ce dernier devrait proposer trois grandes améliorations : une portée améliorée, une puce Wi-Fi plus performante et des fonctionnalités renforcées pour protéger votre vie privée.

Avec une meilleure portée, vous pourrez localiser vos objets sur des distances plus longues et avec une précision accrue. Ce qui est idéal si vous perdez vos affaires dans des lieux vastes. La nouvelle puce Wi-Fi offrirait non seulement une connexion plus rapide, mais aussi une efficacité énergétique renforcée.

Mais c’est sur le volet de la confidentialité qu’Apple semble le plus attendu. Par le passé, certains utilisateurs ont détourné les AirTags pour suivre des personnes à leur insu. Apple pourrait introduire des alertes plus fiables et des mécanismes plus robustes pour prévenir les abus. Une avancée essentielle pour rassurer les consommateurs sur l’utilisation éthique de cet accessoire.

Pas de batterie rechargeable, mais une sortie prévue pour 2025

Si vous espériez un AirTag avec une batterie rechargeable, vous serez peut-être déçu. Selon Gurman, Apple n’a pas prévu ce changement pour cette nouvelle version. L’AirTag 2 continuera donc d’utiliser une pile CR2032, que vous devrez remplacer tous les quelques mois. Apple privilégie ici la simplicité pour les utilisateurs, même si cela implique un entretien régulier.

Quant à la date de sortie, les informations pointent vers la mi-2025. Cela peut sembler loin, mais Apple pourrait profiter de ce délai pour peaufiner son produit et répondre aux attentes des utilisateurs. En attendant, l’AirTag actuel reste une solution efficace, disponible à des prix attractifs. Par exemple, un pack de quatre est souvent proposé à moins de 20 $ l’unité.