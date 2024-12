TUTO – Comment personnaliser vos notes sur iPhone : ajoutez des couleurs à vos textes grâce à iOS 18 !

L’application Notes sur iPhone est devenue incontournable pour organiser vos idées et gérer vos tâches. Avec iOS 18, Apple ajoute une nouvelle dimension en permettant de changer la couleur du texte. Cette fonctionnalité vous aide à personnaliser vos écrits et à rendre vos notes plus claires et attrayantes. Vous voulez savoir comment faire ? Suivez ce guide étape par étape, facile à comprendre.

Pourquoi changer la couleur du texte dans Notes ?

L’application Notes est bien plus qu’un carnet numérique. Que ce soit pour planifier des projets, créer des listes ou simplement écrire vos pensées, elle accompagne votre quotidien. Avec iOS 18, la personnalisation prend une nouvelle dimension grâce au choix de couleurs pour le texte.

Cette fonctionnalité permet de :

Souligner visuellement les points importants.

Organiser vos idées par catégories de couleurs.

Ajouter une touche de créativité et d’émotion à vos notes.

Les couleurs disponibles (violet, rose, orange, menthe et bleu) sont parfaites pour s’adapter à vos envies ou besoins. Que vous soyez étudiant, professionnel ou simple utilisateur, cette nouveauté rend vos notes plus dynamiques et efficaces.

Étape 1 : Ouvrez votre note et sélectionnez le texte

Lancez l’application Notes sur votre iPhone depuis l’écran d’accueil. Choisissez une note existante ou créez-en une nouvelle en appuyant sur l’icône de rédaction (le crayon et la feuille). Une fois dans la note, sélectionnez le texte que vous souhaitez modifier : Appuyez longuement sur un mot. Ajustez la sélection en déplaçant les curseurs pour inclure une phrase ou un paragraphe entier.

Cette sélection est cruciale : seules les parties choisies seront colorées.

Étape 2 : Accédez au menu de mise en forme

Juste au-dessus du clavier, repérez la barre d’options. Si elle n’apparaît pas, appuyez une fois sur l’écran pour la faire apparaître. Appuyez sur l’icône Aa pour ouvrir le menu de mise en forme. Dans ce menu, recherchez le point coloré. Cette option vous permet de choisir parmi les cinq couleurs disponibles : violet, rose, orange, menthe et bleu.

Étape 3 : Appliquez une couleur à votre texte

Touchez la couleur de votre choix dans le menu. Dès que vous sélectionnez une couleur, elle s’applique instantanément au texte que vous avez choisi. Relâchez l’écran et admirez le résultat !

Si vous changez d’avis, vous pouvez toujours réinitialiser la couleur en sélectionnant une autre teinte ou en revenant à la couleur par défaut.

L’utilisation des couleurs ne se limite pas à un effet esthétique. Voici quelques astuces pour maximiser leur potentiel :

Utilisez le bleu pour les informations importantes, comme des deadlines ou des rappels.

pour les informations importantes, comme des deadlines ou des rappels. Réservez la couleur menthe pour des idées fraîches ou des concepts créatifs.

pour des idées fraîches ou des concepts créatifs. Optez pour le rose pour vos pensées personnelles ou vos inspirations.

Cette approche visuelle vous aide à structurer vos idées et à retrouver rapidement des informations clés. Comme le souligne Apple : « Nous avons conçu cette fonctionnalité pour aider nos utilisateurs à s’exprimer et à mieux s’organiser ».

Quelques conseils supplémentaires pour profiter de cette nouveauté

Assurez-vous que votre iPhone est à jour. Vérifiez que vous utilisez iOS 18 en accédant à Réglages > Général > Mise à jour logicielle .

> > . Si la barre d’options ou le point coloré ne s’affichent pas, essayez de fermer et de rouvrir l’application Notes.

Expérimentez les couleurs et trouvez celles qui reflètent le mieux votre style et vos besoins.

Avec cette fonctionnalité, l’application Notes devient plus intuitive et fun. Alors, qu’attendez-vous pour transformer vos notes en véritable œuvre colorée ?