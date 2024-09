Baseus lance des accessoires tech incontournables pour iPhone

Baseus a récemment dévoilé sa nouvelle gamme d’accessoires pour iPhone et accessoires technologiques. Ces nouveaux produits visent à améliorer la vie quotidienne avec des solutions efficaces et pratiques pour les utilisateurs.

Lors d’un événement exclusif à New York, Baseus a présenté la série PicoGo. Cette série inclut des chargeurs sans fil et des batteries externes conçus pour être pratiques en déplacement.

Le chargeur rapide 45W Baseus PicoGo est parfait pour une recharge rapide et efficace de l’iPhone 16. La batterie externe 10 000mAh 45W Baseus PicoGo offre une grande capacité et une charge rapide, idéale en voyage. En plus, la batterie externe magnétique 5 000mAh 20W combine charge avec et sans fil, certifiée Qi2 pour une puissance de charge rapide.

la série Nomos : puissance et simplicité

La série Nomos de Baseus se concentre sur la combinaison de puissance et de simplicité. Le chargeur de bureau Nomos Qi2 5 en 1 140W dispose de cinq ports de charge et d’un câble USB-C rétractable de 100W. Il permet de charger cinq appareils simultanément, tout en gardant un espace de travail dégagé.

De plus, la station de charge Qi2 8 en 1 Baseus Nomos offre une solution compacte pour la charge multi-appareils. Avec sa capacité de 67W en charge filaire et 15W en charge sans fil, cette station est idéale pour les environnements de travail modernes. La batterie externe Qi2 3 en 1 Baseus Nomos permet de charger jusqu’à trois appareils simultanément, combinant efficacité et portabilité.

sécurité renforcée avec la série de caméras Baseus

Baseus propose aussi la série Security Camera pour la sécurité domestique. La caméra double extérieure S1 Pro 3K 2-Cam Kit est une innovation primée, dotée d’une batterie de 13 500mAh, assurant une surveillance continue grâce à l’énergie solaire.

Cette caméra offre une vision nocturne en couleur et des alertes haut de gamme. En plus, la station d’accueil Baseus H1 avec 16Go de stockage eMMC permet d’enregistrer jusqu’à trois mois d’images.

En conclusion, Baseus confirme son engagement envers des produits innovants et pratiques. Avec ses nouvelles séries PicoGo, Nomos et Security Camera, Baseus offre des solutions technologiques pour simplifier et sécuriser la vie quotidienne.

