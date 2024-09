HUAWEI lance l’incroyable GoPaint 2024 pour les artistes

Le 19 septembre, HUAWEI a lancé une initiative mondiale de créativité, la GoPaint Worldwide Creating Activity 2024. Sous le thème « Créatif par nature », cette activité permet aux amateurs de peinture de partager leurs œuvres numériques sur la plateforme HUAWEI Community. En outre, elle favorise également les échanges entre artistes et passionnés. En outre, cet événement se déroule jusqu’au 31 décembre 2024 et promet de stimuler la créativité des artistes du monde entier.

Lancement mondial de gopaint 2024 par huawei

Le lancement officiel de GoPaint 2024 marque une nouvelle ère pour les amateurs d’art numérique. En effet, avec cette initiative, HUAWEI invite les artistes en herbe à exprimer leur créativité et à réaliser de beaux projets. De plus, utilisant les technologies les plus récentes, cet événement permet aux utilisateurs de tablettes HUAWEI de montrer leurs talents artistiques à un large public.

Tablettes Huawei Matepad et l’application Gopaint

Les nouvelles tablettes HUAWEI MatePad Pro 12,2 pouces et HUAWEI MatePad 12 X sont au cœur de cet événement. Elles sont équipées d’un matériel puissant et offrent une expérience de peinture inégalée grâce à la dernière version de l’application GoPaint. Cette application propose un moteur de pinceau professionnel, diverses options de toile et le moteur de peinture FangTian 2.0, rendant ainsi la création artistique fluide et authentique.

Cinq catégories artistiques pour libérer la créativité

Pour encourager la diversité des créations, GoPaint 2024 est divisé en cinq groupes thématiques :

L’art de la science-fiction

Le design et la mode

L’art narratif

La peinture de pointe

L’aquarelle et l’encre numériques

Ces catégories permettent aux artistes d’explorer différents styles et techniques, tout en mettant en valeur leur imagination.

Récompenses et opportunités pour les artistes

Les participants ont la chance de gagner des récompenses prestigieuses et de voir leurs œuvres présentées dans le monde entier. En outre, ils pourront partager leur parcours créatif lors d’entretiens vidéo. Pour en savoir plus, consultez le site web officiel de l’événement.

En résumé, la GoPaint Worldwide Creating Activity 2024 de HUAWEI offre une plateforme inspirante pour les artistes désireux de partager leur créativité. Munis de leurs tablettes HUAWEI MatePad et de l’application GoPaint, les participants peuvent explorer de nouvelles perspectives artistiques. Ainsi, ne manquez pas cette opportunité unique pour révéler votre talent au monde entier.

