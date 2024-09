GEEKOM GT1 Mega offre des performances excellentes et une connectivité avancée

GEEKOM vient de lancer un nouveau mini PC, le GEEKOM GT1 Mega. Ce modèle promet des performances optimales et des fonctionnalités exceptionnelles, avec deux ports Ethernet 2,5 Gbps. Découvrez ce qui rend ce mini PC si spécial.

Caractéristiques techniques et connectivité avancée

Le GEEKOM GT1 Mega se démarque par son châssis en aluminium élégant et robuste. Il propose plusieurs options de connectivité, telles que deux ports USB4 Type-C 40 Gbps, six ports USB Type-A ainsi que deux ports HDMI 2.0. De plus, il est équipé d’une prise audio de 3,5 mm et d’un lecteur de cartes SD.

Les deux ports Ethernet 2,5 Gbps offrent une connexion Internet rapide et fiable. Ces ports permettent aussi des fonctionnalités réseau avancées, comme un routeur logiciel ou un serveur domestique. Ils peuvent aussi séparer les connexions internes et externes pour une meilleure sécurité.

Performances et architecture intelligente du GT1 Mega

Le GT1 Mega bénéficie du dernier processeur Intel Core Ultra (jusqu’au Core™ U9-185H) et de mémoire vive DDR5-5600MHz à double canal. Grâce à son architecture à trois niveaux (CPU, GPU et NPU), ce mini PC est optimisé pour l’intelligence artificielle.

Il est compatible avec plus de 500 modèles d’IA dans plus de 20 catégories. Il prend en charge le traitement haute performance avec une faible consommation d’énergie. Cela permet d’accomplir rapidement des tâches complexes comme la génération d’images ou l’amélioration des appels vidéo.

Applications et scénarios d’utilisation innovants

Le GEEKOM GT1 Mega excelle dans une diversité d’applications. Il peut flouter l’arrière-plan pendant les appels vidéo ou supprimer les voix des chansons pour créer des pistes de karaoké. Il permet aussi de créer des images détaillées basées sur des textes ou commandes vocales.

En plus, ce mini PC convient parfaitement pour des rôles plus techniques comme pare-feu matériel ou machine virtuelle. Il offre une polyvalence inégalée pour divers scénarios d’utilisation, propulsant les utilisateurs dans une nouvelle ère de productivité informatique.

En conclusion, le GEEKOM GT1 Mega se présente comme un mini PC puissant et adaptable. Avec ses nombreuses fonctionnalités de connectivité, ses performances à la pointe de la technologie et ses applications diverses, il est désormais disponible sur le site officiel de GEEKOM. Simplifiez et optimisez vos tâches quotidiennes avec ce mini PC performant.

