Octobre sera un mois important pour les produits Apple

Apple continue de surprendre ses utilisateurs avec des annonces et des lancements de produits. Alors que septembre a été riche en nouveautés, notamment avec les iPhone 16, l’Apple Watch Series 10 et les AirPods 4, octobre s’annonce tout aussi captivant. Voici un aperçu des attentes pour le mois à venir.

Apple présentera une vague de nouvelles fonctionnalités d’IA

Dès octobre, les utilisateurs d’appareils compatibles pourront découvrir la version bêta publique d’iOS 18.1, qui inclura des fonctionnalités d’intelligence artificielle (IA). Cela comprend un Siri amélioré, des notifications plus intelligentes, et même des outils pour supprimer des objets indésirables dans vos photos. Les utilisateurs pourront également bénéficier d’un mode spécial pour réduire les interruptions. Ces ajouts marquent le début d’une année prometteuse pour Apple en matière d’IA, avec des capacités qui pourraient transformer votre expérience.

Mise à jour du MacBook Pro avec la puce M4

Un autre produit attendu est le MacBook Pro, qui recevra une mise à jour avec la puce M4. Apple propose trois variantes : M4, M4 Pro et M4 Max, selon la configuration choisie. Les modèles de 14 et 16 pouces vont être actualisés, mais ne vous attendez pas à un changement radical de design. Ce qui compte, ce sont les performances, et Apple espère impressionner avec ces nouvelles puces.

Un Mac mini plus compact

Le Mac mini ne sera plus aussi « mini ». Attendez-vous à un modèle M4 avec un design plus compact, bien que toujours plus grand qu’une Apple TV 4K. Ce Mac sera disponible en versions M4 et M4 Pro, mais la variante Pro pourrait arriver un peu plus tard. Ce nouveau design vise à rendre cet appareil polyvalent encore plus pratique.

Le retour de l’iPad mini 7

Après trois ans d’attente, l’iPad mini 7 fait son entrée. Le modèle précédent avait déjà modernisé le design, et on s’attend à ce que le nouveau conserve cet aspect tout en offrant des améliorations internes. Parmi les rumeurs, on parle d’un correctif pour les problèmes de défilement, d’une puce plus performante, et d’une meilleure prise en charge de l’Apple Pencil Pro. Cela devrait en faire un modèle très séduisant.

L’iMac M4 arrive

L’iMac va aussi faire peau neuve avec l’arrivée de la puce M4. Même si le modèle M3 est encore frais dans les esprits, les utilisateurs espèrent voir des améliorations intéressantes, notamment en matière de couleurs et d’accessoires USB-C. La dernière mise à jour de l’iMac a fait sensation, et cette nouvelle version pourrait encore relever la barre.

Des rumeurs sur un nouvel iPad de base

Pour terminer, il y a des murmures concernant un nouvel iPad de base de 10,9 pouces. Initialement prévu pour octobre, il semble que le lancement soit retardé à début 2025 en raison de problèmes d’approvisionnement. Apple pourrait finalement proposer deux modèles d’iPad de base, un pour octobre et un autre pour l’année prochaine. Cela reste à confirmer, mais gardez un œil sur les annonces.