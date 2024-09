Slack AI facilite les réunions avec des transcriptions et des notes automatiques

Salesforce a récemment dévoilé des nouvelles fonctionnalités pour Slack, l’outil de communication en entreprise. Parmi celles-ci, l’intelligence artificielle (IA) de Slack peut désormais transcrire les réunions et créer des notes automatiquement. Cette mise à jour vise à rendre les réunions plus efficaces, en supprimant certaines tâches fastidieuses comme la prise de notes.

Huddle Notes : Des résumés automatiques

Une des principales nouveautés, appelée Huddle Notes, permet de capturer les points essentiels d’une réunion en direct. Lorsque des personnes participent à une discussion via Huddle, Slack IA crée automatiquement un résumé en identifiant les idées importantes, les actions à suivre et même les fichiers partagés. Les participants n’ont donc plus besoin de prendre des notes manuellement. Ces notes peuvent être consultées par tous, même par ceux qui n’ont pas pu assister à la réunion.

Huddle Notes est une version améliorée d’une fonctionnalité précédente de Slack qui créait déjà des résumés de discussions. Ici, l’IA va plus loin en générant des transcriptions détaillées. Elle organise aussi le contenu sous forme de citations ou de tâches à faire. Tout cela se fait en temps réel, pendant que la réunion se déroule.

Slack AI s’adapte à vos recherches

Une autre nouveauté est la fonction de recherche améliorée par l’IA. Désormais, quand un utilisateur cherche quelque chose dans Slack, l’IA va lui proposer des résultats personnalisés. Par exemple, si vous avez déjà partagé des fichiers ou des documents via des applications comme Google Docs, Slack les mettra en avant dans vos résultats de recherche.

Cette fonction permet de retrouver plus facilement les informations importantes, en s’adaptant à vos habitudes et vos contenus partagés dans Slack. Cela devient donc plus simple de naviguer parmi la quantité de données stockées sur la plateforme. Sans perdre de temps à chercher manuellement.

Automatisation avec le générateur de workflows

L’IA de Slack ne s’arrête pas à la prise de notes et à la recherche. Salesforce a également introduit un générateur de workflows automatisés. Cela signifie que les utilisateurs peuvent créer des actions automatiques sans avoir besoin de programmer quoi que ce soit. Par exemple, il est possible de demander à l’IA de créer un message de bienvenue pour chaque nouvelle personne qui rejoint un canal Slack.

Des modèles pour différents besoins

Pour aider les entreprises à utiliser au mieux ces nouvelles fonctionnalités, Slack propose également des modèles préconfigurés. Ces modèles sont conçus pour des tâches spécifiques, comme la gestion de projets, la collecte de retours ou le traitement de demandes d’aide. Ils seront disponibles à partir d’octobre 2024.

Toutes ces nouvelles fonctionnalités ne sont pas gratuites. Elles sont disponibles sous forme de module complémentaire payant pour tous les abonnés de Slack. Cela signifie que les entreprises devront payer un peu plus pour accéder à ces outils d’IA qui promettent d’améliorer l’efficacité du travail en équipe.