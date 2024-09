Le prochain Battlefield dévoile ses premiers détails et sa toute première image !

Au fil des années, Battlefield a peu à peu perdu de son essence. Et pour éviter que ça ne s’empire, EA n’a pas lésiné sur les moyens. Le prochain opus de la licence est donc le premier jeu à accueillir 4 équipes de développement en même temps, dont DICE, Motive, Ripple Effect et Criterion. Et pour donner un avant-goût à la communauté, Vince Zampella, le directeur des EA Studios, a dévoilé le premier concept-art du prochain Battlefield, ainsi que quelques détails croustillants sur le jeu.

Battlefield : un retour aux sources

Le prochain Battlefield approche à grands pas, et ce n’est pas EA qui dira le contraire. Pour couper court aux rumeurs, Vince Zampella a accordé un entretien exclusif avec le média IGN, durant lequel le directeur dévoile un détail majeur sur le prochain opus. En mentionnant Battlefield 3 et Battlefield 4 en tant qu’inspirations, il affirme que ce prochain opus se déroulera dans le présent. Battlefield reviendra donc aux racines de la franchise, en proposant un cadre moderne.

“Je veux dire, si vous regardez l’apogée de Battlefield, c’est l’époque de Battlefield 3… Battlefield 4, où tout était moderne. Je pense que nous devons revenir au cœur de ce qu’est Battlefield et le faire incroyablement bien. Nous verrons ensuite où cela nous mènera. Mais je pense que pour moi, l’apogée de Battlefield se situe à l’époque de Battlefield 3 et 4. Je pense que c’est nostalgique pour les joueurs, pour moi, pour les équipes même. C’est un peu l’apogée… même si je dirais aussi 1942.”

En outre, les spécialistes sont laissés au profit du système de classes. EA abandonne également les maps à 128 joueurs pour revenir à des cartes à 64 joueurs. “Une fois qu’elles atteignent une certaine échelle, les cartes deviennent différentes. C’est un espace de jeu différent, et je pense qu’il faut concevoir en fonction de cela. Nous concevons donc quelque chose qui s’apparente davantage aux précédents Battlefield,” rajoute Zampella.

Un digne adversaire de COD ?

Alors, ce nouvel opus de Battlefield sera-t-il à la hauteur face au géant Call of Duty ? Pour Zampella, cela ne fait aucun doute. “Si vous regardez les meilleurs Battlefield, ils ont dépassé certains Call of Duty. Je pense donc que c’est tout à fait possible. Est-ce que c’est ce que nous recherchons ? Pas directement, mais toujours. Nous ne cherchons pas à détruire Call of Duty. Nous faisons quelque chose de différent et nous faisons quelque chose qui nous ressemble. Mais oui, c’est tout à fait possible.”

Le prochain FPS d’EA est entré en production complète au début de cette année. Nous en saurons donc plus à sa sortie, prévue pour 2025. En attendant, Vince Zampella a dévoilé le premier concept art officiel du jeu, que vous pouvez voir en tout début de cet article. Nous vous laissons le plaisir de l’analyser, si l’envie vous tente !