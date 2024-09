LinkedIn utilise vos données pour former ses modèles d’IA

Si vous êtes sur LinkedIn, il est important de savoir que la plateforme utilise vos données pour entraîner des modèles d’intelligence artificielle (IA) générative. Et ce, sans demander votre autorisation explicite. LinkedIn a récemment mis à jour sa politique de confidentialité pour y inclure cette nouvelle pratique. Des comptes utilisateurs sont donc utilisés pour former ces modèles d’IA à leur insu.

LinkedIn adopte une nouvelle politique de confidentialité

404Media a été le premier à révéler cette information, soulignant que « LinkedIn avait discrètement introduit un nouveau paramètre de confidentialité ». Avant même de mettre à jour sa politique, la plateforme avait ajouté un formulaire. Ce dernier permettait de se désinscrire de ce programme d’entraînement de l’IA. En gros, LinkedIn utilise les données que vous partagez sur son réseau. Et ce, dans le but d’« améliorer, développer et personnaliser » ses services grâce à des systèmes d’intelligence artificielle. Cela inclut des fonctionnalités comme l’assistant d’écriture automatique.

Désinscription possible, mais pas rétroactive

Si cette pratique vous gêne, vous pouvez révoquer l’autorisation dans vos paramètres. Pour cela, allez dans l’onglet « Confidentialité des données » de votre compte, et cherchez l’option « Données pour l’amélioration de l’IA générative ». Là, vous trouverez un bouton à désactiver pour vous retirer du programme.

Toutefois, même si vous vous désinscrivez, cela n’affectera pas les données qui ont déjà été utilisées pour former les modèles dans le passé. LinkedIn précise dans sa FAQ que l’exclusion s’applique uniquement aux utilisations futures. Il faut donc agir rapidement si vous souhaitez protéger vos données à l’avenir.

Exceptions pour certains pays

LinkedIn affirme que pour l’entraînement de ses modèles, il utilise des technologies « respectueuses de la vie privée » qui anonymisent ou suppriment les informations personnelles. De plus, il précise que les utilisateurs vivant dans l’Union européenne (UE), l’Espace économique européen (EEE) et la Suisse ne sont pas concernés par cette utilisation de leurs données pour former des modèles d’IA générative.

Pour les autres utilisateurs, notamment ceux en dehors de ces zones, la situation est différente. Vous devrez être proactif pour protéger vos informations personnelles et décider si vous acceptez que LinkedIn se serve de vos données pour ses projets d’IA.