Lionsgate collabore avec une startup d’IA : Le nouveau tournant pour Hollywood ?

Hollywood est en pleine mutation. Vous vous souvenez sûrement de la grève des scénaristes (Writers Guild of America) et des acteurs (SAG-AFTRA) qui a duré des mois, en grande partie pour obtenir des protections contre l’intelligence artificielle (IA). Même si certaines conditions ont été respectées, cela n’a pas empêché l’IA de s’inviter dans l’industrie du cinéma. Lionsgate, le studio derrière « John Wick » et « Hunger Games », a signé un partenariat avec Runway, une startup spécialisée dans l’IA, selon le Wall Street Journal. Cet accord permettra à Runway d’accéder à la bibliothèque de contenu du studio en échange d’un modèle d’IA personnalisé que Lionsgate pourra utiliser dans ses productions.

Ce nouveau partenariat de Lionsgate fait grincer des dents

D’après le Wall Street Journal, ce partenariat va permettre à Runway d’accéder à l’énorme bibliothèque de contenu de Lionsgate. En échange, la startup va créer un modèle d’IA sur mesure que le studio utilisera pour la production et le montage de ses films. Si vous trouvez que cet accord est un peu trop familier, c’est parce qu’il ressemble étrangement à ceux conclus avec des éditeurs comme TIME ou Dotdash Meredith.

Michael Burns, le vice-président de Lionsgate, a justifié cette démarche en expliquant que le studio ne pouvait pas se permettre de rester en retrait face à ses concurrents. Il a même qualifié Runway de « partenaire visionnaire ». Plusieurs cinéastes du studio seraient déjà impatients d’utiliser cette IA pour la pré-production et la post-production de leurs projets.

L’un des arguments majeurs derrière cet accord est l’économie potentielle de « millions et des millions de dollars », selon Burns. Même si sspour l’instant on ne peut que spéculer, on peut se demander si ces économies ne viendront pas des salaires des créatifs.

Runway, une startup déjà dans la tourmente

Le choix de Runway comme partenaire n’est pas sans controverse. Comme d’autres entreprises spécialisées en IA, Runway fait face à des accusations de vol de contenu pour entraîner ses algorithmes. Un ancien employé a révélé que la startup aurait utilisé des vidéos de Disney, Netflix et d’autres médias pour développer son modèle. De plus, un groupe d’artistes poursuit actuellement Runway pour violation de droits d’auteur.