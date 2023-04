iOS 17 personnalisable, Galaxy Z Fold 5 fin & léger, Asus ROG Ally – Tech Express

Bienvenue dans cette édition du Tech Express. Au programme, de nouvelles informations sur iOS 17, la prochaine mise à jour majeure des iPhone, un Galaxy Z Fold 5 plus fin et léger que son prédécesseur, la fiche technique officielle de l’Asus ROG Ally, concurrente du Steam Deck, des astuces pour libérer de l’espace de stockage sur Google Photos, ainsi que la confirmation de l’écran externe de 3,5 pouces du prochain Motorola Razr 2023.

Les news Tech : Personnalisation iOS 17, Galaxy Z Fold 5 léger, Asus ROG Ally puissant

iOS 17 inclurait des options de personnalisation supplémentaires, la possibilité de changer de nom des dossiers dans la Bibliothèque d’apps, une interface simplifiée pour Apple Music, des paroles de musique sur l’écran de verrouillage ainsi que des options de partage d’écran de verrouillage.

Le Galaxy Z Fold 5, prévu pour l’été 2023, sera plus fin et léger que le modèle précédent, avec des dimensions de 154,9 x 129,9 x 6,3 mm plié et de 154,9 x 67,1 x 13,4 mm déplié. Avec l’ajout d’une charnière en forme de goutte d’eau, cette innovation en matière de smartphone pliable permettrait également de rendre le dispositif résistant à l’eau et à la poussière, tout en offrant une pliure moins visible.

Asus se lance bientôt dans le marché des consoles portables avec sa ROG Ally, un produit plus puissant que le Steam Deck. La console est dotée d’un processeur AMD Ryzen Z1 Extreme, de 16 Go de RAM, d’une puce graphique AMD RDNA 3, de 512 Go de stockage, d’un écran tactile de 120 Hz, d’un système de refroidissement léger et d’un double haut-parleur Dolby Atmos, et elle tournera sous Windows 11. Asus fournira plus de détails le 11 mai 2023 lors du lancement.

Les dernières news Droidsoft

Motorola a confirmé que son prochain smartphone pliable, le Razr 2023, aura un écran externe de 3,5 pouces, soit une augmentation de 30% par rapport au Razr 2022. Cette nouveauté devrait offrir une expérience de navigation plus agréable ainsi que des notifications plus lisibles. Le lancement est prévu pour juin 2022, avant la sortie du Galaxy Z Flip 5 de Samsung.

Google Photos permet de libérer de l’espace sur son smartphone Android en supprimant les photos et vidéos sauvegardées dans le cloud. Pour ce faire, ouvrez l’application, touchez votre image de profil, choisissez Libérer de l’espace, puis sélectionnez Libérer.

Merci d’avoir lu cette édition du Tech Express. Restez connecté pour ne rien manquer des dernières news tech. N’hésitez pas à réagir en commentaire et à partager l’article pour que votre entourage puisse également bénéficier de ces informations fraîches.