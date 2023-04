Beats Studio Buds+ : design et fiche technique révélés par Amazon

Beats s’apprête à revenir sur le marché des écouteurs sans fil dans les semaines à venir. La nouvelle paire d’écouteurs « Studio Buds+ » vient en effet de tirer une tête sur Amazon. Nous avons ainsi pu découvrir le design, s’apparentant beaucoup aux Nothing Ear par leur transparence, et la fiche technique de ce nouveau produit.

Avec la bêta d’iOS 16.4, nos confrères de chez 9to5Mac avaient découvert la mention d’une nouvelle paire d’écouteurs Beats : les « Studio Buds+ ». Il aura finalement fallu attendre ce mardi 25 avril 2023 pour en apprendre plus à leur sujet.

Amazon a en effet publié par mégarde la fiche produit des Beats Studio Buds+, révélant ainsi design et fonctionnalités. Nous découvrons donc des écouteurs très similaires aux Studio Buds actuels (sortis en 2021), mais avec un design totalement différent. En effet, le boitier et les oreillettes s’inspirent grandement des dispositifs audio Nothing Ear, étant donné qu’ils jouent sur la transparence.

Concernant la fiche technique, ces nouveaux dispositifs proposeraient une très belle amélioration du côté de la réduction de bruit active. Amazon a en effet dévoilé que l’isolation sonore serait 1,6 fois supérieure à celle des Studio Buds. Le mode Transparence serait quant à lui deux fois plus efficace. Mais ce n’est pas tout, les Beats Studio+ disposeraient d’une autonomie largement revue à la hausse : 36 heures d’écoutes, contre 24 heures auparavant.

Nous apprenons ensuite que la résistance à l’eau IPX4 serait de nouveau de la partie. Tout comme les AirPods Pro 2, les Beats Studio+ auront l’avantage de proposer une nouvelle paire d’embouts en silicone pour les petites oreilles. Une taille XS s’ajouterait ainsi aux S, M et L.

Cette nouvelle paire d’écouteurs arriverait le 18 mai, pour un prix de 169,95 $. À titre d’information, cela représente une hausse tarifaire de 20 $ par rapport aux Beats Studio Buds.

