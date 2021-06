Model S Plaid : Tesla dévoile les détails de sa nouvelle berline électrique

L’heure est aux livraisons. Suite à la sortie d’usine des premières Model S Plaid, Tesla a tenu un évènement afin d’annoncer les premières livraisons, mais surtout présenter cette nouvelle voiture électrique en détail. Elon Musk a ainsi pris le temps de présenter en grande pompe sa plus puissante des berlines.

Hier, Tesla avait discrètement augmenté les prix de la Model S Plaid pour le marché américain. Une augmentation de 10 000 $ qui n’a pas tardé à toucher le reste du monde, dont la France. La nouvelle berline électrique voit ainsi sa facture augmenter de 10 000 €. Il faudra maintenant débourser 129 990 euros pour acquérir la dernière née de chez Tesla. Outre cette nouvelle peu enchanteresse, Elon Musk a présenté en détail cette voiture à l’occasion des premières livraisons de ce nouveau modèle.

Qu’a la Tesla Model S Plaid sous le capot ?

Pour commencer, Elon Musk a annoncé que la Model S Plaid de Tesla pouvait atteindre les 60 miles, soit environ 96,56 km/h en seulement 1,99 seconde. Cela en fait ainsi la voiture la plus rapide en production selon le constructeur automobile. Afin d’arriver à cette vitesse d’accélération, la Plaid profite d’un système à trois moteurs permettant une puissance de motorisation totale de 1 020 chevaux.

Malgré ces performances de haute voltige, l’entrepreneur annonce une autonomie de 390 miles EPA pour sa berline électrique, soit environ 627,6 kilomètres. Grâce au système de supercharge embarqué, la Tesla Model S Plaid pourra profiter de 187 miles (300 km) supplémentaires grâce à une charge de 15 minutes.

Les nouveautés se passent ensuite dans l’habitacle de la voiture. Déjà présenté dans notre article en janvier 2021, l’intérieur de la nouvelle berline électrique profite d’un nouveau volant rectangulaire en forme de U. Nous apprenons aussi qu’un nouveau système audio a été introduit avec pas moins de 22 haut-parleurs. Elon Musk souligne aussi que les passagers arrière seraient installés plus confortablement et pourront profiter d’un écran au niveau du tunnel central afin de se divertir.

La Tesla Model S Plaid profite aussi de deux dispositifs de charge à induction à l’avant et deux à l’arrière. Il sera aussi possible de recharger un ordinateur par exemple à l’aide d’une charge de 36 W. Du côté de l’écran avant de 17 pouces, Elon Musk annonce « une expérience cinématographique comme à la maison », mais aussi une puissance de 10 téraflops permettant notamment de faire tourner Cyberpunk 2077. L’interface a d’ailleurs été améliorée afin de permettre plus de personnalisation et de profiter d’une nouvelle navigation par geste.