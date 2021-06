Google Stadia Pro : les nouveaux jeux offerts en juin 2021

Comme pour ses autres concurrents, Google a pris l’habitude d’offrir à ses joueurs du nouveau contenu chaque mois sur Stadia. Stadia est l’offre de cloud gaming de Google, cela permet de jouer à partir des serveurs de Google sans avoir à se préoccuper de la puissance et des performances de son PC. En effet, le PC ne sert que pour l’affichage. Pour le mois de juin, ce sont 4 jeux qui sont donc offerts aux joueurs.

Les jeux offerts en Juin 2021

Stadia Pro est une offre disponible à 9,99€/mois. Elle se démarque de l’offre de base, qui elle est gratuite, en donnant accès à la 4K 60fps et son surround. L’offre de base permet seulement le 1080P et le son stéréo. Pour le mois de juin, Google offre donc 4 jeux assez variés.

Le premier jeu offert est The Legend of Heroes : Trails of Cold Steel III. On poursuit les aventures de Rean Schwarzer, devenu instructeur au Thors Branch Campus. Il devra former une nouvelle génération de héros et faire face à un terrible complot.

Le deuxième jeu offert est MotoGP 20. On ne présente plus le célèbre jeu de course de moto où les joueurs peuvent piloter face aux champions officiels. Un mode carrière est disponible et permettra de faire évoluer le pilote à travers tous les championnats. Il est également possible de contrôler une équipe en mode Manager ou accomplir des défis historiques.

C’est ensuite Blue Fire que l’on retrouve sur Stadia. L’histoire se déroule dans le royaume de Penumbra et permet d’explorer différentes zones que l’on découvre au fil des quêtes. Bine évidemment, des ennemis se mettront au travers de votre route, ce qui ne sera pas une partie de plaisir.

Pour terminer, le quatrième jeu est Chronos: Before the Ashes. Dans ce jeu, le joueur incarne un jeune héros, qui essaye de sauver sa maison d’une ancienne malédiction. Outre les créatures redoutables à affronter, il faudra résoudre énigmes et puzzles difficiles afin de mener à bien son aventure.