L’Ultenic U11 se place comme un aspirateur ayant un excellent rapport qualité-prix sur le papier. Au menu, un beau produit, avec des accessoires, et tout cela pour moins de 300 euros. Est-ce que cela suffit pour en faire un produit réussi ? Voici notre test complet.

Design et hardware : Un aspirateur digne de ce nom

Lors de l’ouverture de l’aspirateur, nous avons beaucoup d’emballages. Les accessoires sont bien répartis dans l’emballage, avec globalement une bonne expérience; sans pour autant qu’elle excelle en termes d’unboxing.

Au niveau de son design, le produit en lui-même est franchement plutôt réussi selon nous. En effet, nous avons remarqué globalement une solidité plutôt accrue sur le produit. Par contre, une partie de la construction est réalisée avec du plastique. Nous notons ce point puisque cela peut être un point légèrement négatif si vous recherchez vraiment un aspirateur très haut de gamme. Ajoutons cependant que le produit reste assez léger. Cela permet d’aspirer pendant un moment sans avoir de problème ou de douleur. Il faut noter que l’aspirateur est plutôt bien désigné. Selon nous, l’Ultenic U11 aspire vers la simplicité, tout en ayant des fonctionnalités. Il y a peu de boutons, et un menu très simple à comprendre, ce qui nous permet selon nous une bonne prise en main.

L’Ultenic U11 est un aspirateur qui possède également beaucoup d’accessoires, qui permet d’accentuer le côté multifonction de ce produit. Lors de l’ouverture et de l’utilisation, le produit s’est montré vraiment flexible pendant son usage. Il est possible d’aspirer tout type de surface des plus simples aux plus robustes, mais aussi d’aspirer les poussières contenues dans des matelas par exemple. C’est un aspirateur clairement multifonctionnel, avec de très bonnes capacités d’aspiration. Nous rentrerons un peu plus en détail dans la partie des fonctionnalités concernant la partie aspiration.

Des accessoires nombreux

Concernant les accessoires, en détails, nous avons le pied d’aspiration principale qui permet de nettoyer différentes surfaces comme des tapis, du carrelage, mais encore d’autres surfaces un peu plus robustes. Nous avons également d’autres accessoires contenus avec l’aspirateur, avec trois petits accessoires ayant des usages bien différents. Le premier permet d’aspirer des petites surfaces, là où avec le pied général il est impossible de passer. Le second permet d’aspirer des acariens dans les matelas par exemple, et le dernier permet de jouer un rôle d’aspiration par exemple dans une cuisine.

Les accessoires accompagnant le pied d’aspiration principale permettent d’ajouter une flexibilité importante au produit. La marque fournit également un pied qui permet la recharge de l’aspirateur mais aussi le stockage des différents accessoires. Ce pied permettant d’accueillir l’aspirateur est vraiment pratique, surtout qu’il prend vraiment très peu de place. Il n’y a pas besoin de le fixer contre un mur, ni sur une surface du genre, ce qui accentue encore ce côté flexible et passe-partout. Il est donc possible de déplacer facilement le module complet, sans pour autant avoir besoin de quoi que ce soit pour le stocker en matière d’infrastructures.

Globalement, pour conclure cette partie, l’Ultenic U11 s’est montré assez robuste pendant son usage. Sa flexibilité à l’utilisation est pour nous un gros point fort de ce produit. Malgré sa construction qui manque peut-être un petit peu de qualité, l’aspirateur en lui-même est tout de même assez bien réussi.

Fonctionnalités : Un appareil multifonction

Nous allons parler maintenant de notre retour d’expérience avec l’aspirateur. Nous avons vraiment un produit multifonction, avec pas mal d’idées à mettre en avant. Malgré seulement 260W en puissance d’aspiration, nous sommes vraiment surpris par le résultat dans les faits.

Des idées intéressantes

Commençons par les fonctionnalités d’aspiration, car ici nous avons pas mal de possibilités. Nous avons un mode automatique qui permet lors de l’aspiration classique de s’adapter à la plupart des surfaces. Lors des surfaces classiques, et faciles d’aspiration, l’aspirateur-balai s’adapte simplement en matière de puissance. À partir du moment où la surface va être plus complexe, comme un tapis assez profond, l’aspirateur montrera toute sa puissance, quoique le bruit ait tendance fortement à augmenter. Cependant il faut savoir qu’il est possible aussi d’utiliser des fonctions manuelles.

Il existe le mode économique, qui lui est surtout là pour des surfaces simples, mais il existe aussi le mode Max, qui par contre met toute la puissance de l’aspirateur à contribution avec les ventilateurs en action au maximum de leur puissance. Cependant par défaut, nous vous recommandons tout de même d’utiliser le mode auto, qui est pour nous le plus simple à prendre en main, car l’aspirateur globalement arrive très bien à se gérer seul.

Concernant l’aspiration, l’Ultenic U11 S’en sort vraiment pas mal, puisque le produit en lui-même propose une puissance assez importante, quoique le niveau sonore puisse monter jusqu’à 73 db. Notons tout de même qu’en moyenne, selon nos mesures, l’appareil tourne plutôt autour des 69 db. Mais globalement, l’aspirateur s’en sort très bien au niveau de l’aspiration, puisque dans chaque situation la surface nettoyée est vraiment propre. Peu de surface fera défaut à ce Ultenic U11, ce qui reste un point vraiment crucial pour faire votre choix. Les deux roues sur la brosse principales font des merveilles. Il se passe très facilement, glisse vraiment sans aucun problème. Vous pouvez aussi vous en servir pour nettoyer votre voiture, vu sa forme et sa puissance d’aspiration.

Quelques défauts…

Malheureusement, les poils et les cheveux ont tendance à venir s’enrouler autour du rouleau à brosse pendant l’aspiration. Nous trouvons que c’est un problème assez frustrant pendant l’utilisation du produit, quoiqu’une petite brosse soit fournie, pour enrayer le problème. Il faudra aussi noter que la vidange du bac ne se fait pas forcément de façon très simple au premier abord, puisqu’il faut tout de même prendre le coup de main pour arriver à faire une vidange de façon rapide.

Autonomie : Dans la norme, sans exceller

Au niveau de l’autonomie de l’aspirateur, nous sommes dans la norme de ce qui se fait sur le marché de l’aspirateur-balai. Pour donner quelques chiffres, en mode auto, L’aspirateur tiendra environ 40 minutes en fonction de votre surface. En mode économique, l’aspirateur aura tendance à tenir environ 55 minutes. Mais avec le mode Max, l’aspirateur aura tendance à tenir environ 30 minutes.

La recharge complète via le support fourni se fera environ en 1h30. En moyenne selon notre expérience, l’autonomie tourne autour des 1h30. Dans les détails, les chiffres que nous avons mesurés, permettent de conclure que cela tourne entre 1h10 si votre aspirateur n’est pas complètement déchargé, à environ 1h45 si votre aspirateur est complètement déchargé. Cela reste assez variable dans le processus de rechargement. Nous restons tout de même proches de la moyenne d’une heure et demie.

Globalement, l’autonomie reste plutôt au rendez-vous pour un aspirateur de cette gamme de prix. En effet, l’Ultenic U11 est pour nous une belle recommandation de ce que peut proposer la marque en matière d’autonomie, quoiqu’on ne soit pas sur le haut du panier.

Conclusion : Un aspirateur balai, avec de bonnes idées

Pour conclure ce test, globalement l’expérience utilisateur a été largement rendez-vous. Malgré les quelques points faibles comme la partie construction avec du plastique, la balance bascule vers les points forts du produit. Nous avons été vraiment satisfaits de l’autonomie, mais aussi des différents accessoires proposés, tout comme la flexibilité d’aspiration. Pour environ 300 euros, voire moins en période de promotion, nous pouvons vous recommander ce Ultenic U11, puisque selon nous il reste quand même globalement assez complet et réussi.

