Apple Intelligence est maintenant disponible en version bêta publique

Apple a lancé la version bêta publique d’iOS 18.1, iPadOS 18.1 et macOS Sequoia 15.1, avec l’intégration de la nouvelle fonctionnalité Apple Intelligence. Si vous aimez tester des nouveautés avant tout le monde, cette mise à jour est pour vous. Mais attention, elle n’est accessible qu’à certains appareils.

Siri plus intelligent et un nouveau design

La grande nouveauté pour Siri, c’est son design plus lumineux. Mais ce n’est pas tout. Apple promet aussi des améliorations sur son intelligence. Siri sera capable de mieux comprendre les contextes dans certaines requêtes et d’offrir des réponses plus pertinentes. Par contre, ne vous attendez pas à une révolution. Siri a encore du chemin à parcourir avant de rivaliser avec certains assistants comme Google Assistant.

Des outils qui vont simplifier votre vie

Avec cette version bêta, Apple introduit un outil « Nettoyer », une fonction assez impressionnante qui permet de supprimer des objets indésirables sur vos photos. Imaginez-vous prendre une photo magnifique, mais un objet gênant se retrouve dans le cadre. Cet outil vous permettra de l’effacer en quelques secondes. Vous trouverez aussi des outils de réécriture de texte, qui vous aideront à reformuler rapidement un message ou un email sans vous casser la tête.

Qui peut tester cette version bêta d’Apple Intelligence ?

Si vous avez un iPhone 15 Pro ou un iPhone 16, vous êtes parmi les chanceux qui peuvent essayer Apple Intelligence. Malheureusement, seuls ces modèles récents sont compatibles pour le moment. Les iPad et les Mac équipés de puces M1 ou plus récentes peuvent également accéder à cette fonctionnalité.

Pour rejoindre cette aventure, vous devrez vous inscrire sur le site du programme logiciel bêta d’Apple. Une fois inscrit, vous verrez apparaître la mise à jour dans les paramètres de votre appareil. Rappel important : tester une version bêta, c’est aussi accepter que tout ne soit pas encore parfait.

Gardez à l’esprit que cette version bêta ne représente pas encore tout ce qu’Apple a en réserve pour Apple Intelligence. Il y aura d’autres mises à jour à venir, avec des fonctionnalités supplémentaires. Et d’ici l’année prochaine, l’outil sera disponible dans encore plus de langues, ce qui le rendra accessible à un plus grand nombre de personnes.