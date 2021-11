WhatsApp permet de créer des stickers personnalisés sur sa version web

La version web de WhatsApp n’a pas particulièrement évolué depuis son lancement. Un nouveau changement va tout de même arriver pour proposer une expérience un peu plus différente : les stickers personnalisés. Grâce à cette fonctionnalité, les utilisateurs pourront facilement créer eux-mêmes des images avec un texte choisi par leur soin et les envoyer à leurs contacts.

Les stickers personnalisés arrivent sur WhatsApp Web

WhatsApp ne cesse d’évoluer. Alors qu’une nouvelle application Windows plus rapide et pratique est en cours de développement, le service de messagerie privée vient de lancer des stickers personnalisés via sa version web. Grâce à cette nouvelle fonctionnalité, les utilisateurs peuvent directement choisir des images présentes sur leur ordinateur pour en faire des stickers (autocollants).

Pour cela, The Verge explique qu’il faut appuyer sur l’icône en forme de trombone (celui pour les pièces jointes), puis sélectionner le bouton Stickers et choisir une image à télécharger. Après avoir été téléchargées, les images pourront directement être modifiées afin de les transformer en stickers personnalisés. On peut ainsi dessiner un contour autour d’une image afin d’en découper l’arrière-plan ou encore effectuer un recadrage. Il est ensuite possible d’ajouter des émojis, du texte ou des stickers WhatsApp et de les superposer sur vos propres créations.

Cette fonctionnalité est encore en phase bêta pour le moment. Pour le moment réservée à la version web, elle devrait aussi arriver sur l’application bureau de WhatsApp. On ne sait pour le moment pas si les stickers personnalisés arriveront sur l’application Android et iOS. Vu le nombre d’applications tierces permettant de créer des stickers, il ne serait pas étonnant de voir arriver la fonctionnalité directement dans l’application mobile à l’avenir.

