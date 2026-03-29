Samsung encore et toujours top 1 TV et barres de son

Samsung remet en avant une double performance qui en dit long sur sa place dans le marché du divertissement à domicile. La marque annonce rester numéro un mondial des téléviseurs pour la 20e année consécutive, tout en conservant la première place sur le marché des barres de son pour la 12e année d’affilée. Derrière ces annonces, il ne s’agit pas seulement d’un argument marketing de plus. Samsung cherche surtout à rappeler qu’il domine à la fois l’image et le son, avec une stratégie qui relie ses téléviseurs premium, ses innovations d’affichage, ses produits audio et désormais une couche croissante de fonctionnalités intelligentes. En 2025, cela se traduit par 29,1 % de part de marché mondiale sur les téléviseurs selon Omdia, ainsi que 21,5 % du chiffre d’affaires mondial et 19,7 % du volume des ventes sur les barres de son selon FutureSource.

Une domination qui repose autant sur l’innovation produit que sur la cohérence de gamme

Sur la télévision, Samsung insiste d’abord sur la durée. La marque explique dominer le marché mondial en valeur chaque année depuis 2006. Cette longévité repose, selon elle, sur une succession d’étapes clés qui ont façonné le secteur. Le constructeur rappelle ainsi le Bordeaux en 2006, la poussée des téléviseurs LED en 2009, l’arrivée des Smart TV en 2011, puis des références plus différenciantes comme The Serif et The Frame. Samsung met aussi en avant ses avancées sur le QLED, la 8K et le MICRO LED, tout en soulignant qu’il continue aujourd’hui d’élargir ses gammes OLED, Neo QLED, Mini LED et Micro RGB. Le message est simple : la marque veut montrer qu’elle ne tient pas seulement sa position grâce à ses volumes, mais aussi grâce à sa capacité à imposer de nouveaux standards sur les segments premium et les grandes diagonales.

Sur l’audio, Samsung suit une logique similaire. Le groupe revendique un leadership mondial ininterrompu sur les barres de son depuis 2014. Là encore, l’entreprise relie cette performance à une combinaison de technologies audio avancées, de rendu immersif et d’intégration poussée avec ses propres téléviseurs. Samsung profite aussi de cette prise de parole pour mettre en avant sa feuille de route 2026. La nouvelle gamme audio premium comprendra la HW-Q990H, qui succède à la HW-Q990F, la barre de son tout-en-un HW-QS90H, ainsi que les enceintes Music Studio 7 et Music Studio 5 conçues avec Erwan Bouroullec. L’idée n’est pas seulement de vendre des produits séparés, mais de renforcer un écosystème complet du salon, dans lequel le téléviseur et l’audio fonctionnent comme un ensemble cohérent.

Perspectives de Samsung TV et audio en 2026

Le rapprochement de ces deux communiqués montre surtout la manière dont Samsung veut raconter son positionnement en 2026. La marque ne communique pas sur deux catégories isolées, mais sur une même promesse de divertissement à domicile. D’un côté, les téléviseurs évoluent avec des technologies d’affichage plus haut de gamme et une dose croissante d’intelligence artificielle pour optimiser l’image, le son et l’expérience utilisateur. De l’autre, les barres de son et enceintes premium viennent prolonger cette logique avec un son plus immersif et mieux intégré à l’espace de vie. Samsung cherche donc à verrouiller tout le salon, en conservant son avance sur le matériel, tout en consolidant une image de marque forte sur les usages premium. Cette double annonce sert autant à célébrer un leadership qu’à préparer le terrain pour les nouveautés TV et audio de 2026.