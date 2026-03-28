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Blokees inspire la créativité avec une mission ambitieuse et joyeuse

il y a 5 minutesDernière mise à jour: 28 mars 2026
Temps de lecture 1 minute
Blokees dévoile sa nouvelle mission et renforce sa stratégie d’innovation globale.

Blokees vient de marquer un tournant majeur lors de sa conférence mondiale des partenaires 2026. La marque, spécialisée dans les jouets d’assemblage de figurines, dévoile une nouvelle mission : « Susciter la créativité, partager la joie ». Cette évolution promet de renforcer son engagement envers l’innovation et l’expérience client. Découvrez comment Blokees entend transformer le monde du jouet.

La nouvelle mission : « Susciter la créativité, partager la joie »

Blokees vise à stimuler la créativité chez ses utilisateurs. La nouvelle mission se traduit par des produits invitant à l’imagination et au partage. Après l’assemblage, chacun peut personnaliser, modifier et présenter ses modèles. Ce processus va au-delà du simple jeu. Il offre une expérience enrichie qui unit la communauté mondiale BFC. Les leaders de Blokees affirment vouloir placer la créativité au cœur de la marque.

L’innovation produit et l’expansion de l’écosystème Blokees

La marque présente deux grandes catégories : Blokees Model Kits et Blokees Wheels. Inspirés de licences mondialement connues, comme Ultraman et Transformers, ces produits s’adaptent autant aux enfants qu’aux collectionneurs adultes. La stratégie de Blokees repose sur « 80 % de catégories de base, 20 % d’innovation ». Ainsi, l’entreprise équilibre classique et nouveauté. De plus, elle tient compte des retours clients pour améliorer sans cesse ses modèles. L’écosystème Blokees devient ainsi plus fort et plus complet.

Le rôle clé de la communauté BFC dans la stratégie

La communauté BFC (Blokees Family Creator) occupe une place centrale dans cette stratégie. Blokees encourage le partage de créations originales et de photos sur sa plateforme. BFC ambitionne d’avoir plus d’activités, comme des concours et expositions. L’objectif est de créer un espace où les créateurs peuvent s’exprimer et se connecter à l’échelle mondiale. Cette approche favorise les échanges d’idées et la passion du jeu créatif.

En conclusion, Blokees se donne pour mission d’accélérer son expansion mondiale tout en misant sur l’innovation et la force de sa communauté. Grâce à une expérience de jeu unique et à la participation active de ses utilisateurs, la marque poursuit son ambition de transformer le secteur du jouet et d’inspirer toujours plus de créateurs, petits et grands.

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il y a 5 minutesDernière mise à jour: 28 mars 2026
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