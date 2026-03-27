Samsung écrase la concurrence : l’excellence audio vous attend

Samsung continue d’imposer son empreinte dans le monde du divertissement à domicile. La marque sud-coréenne vient tout juste d’annoncer qu’elle conserve son titre de numéro un mondial des barres de son pour la douzième année consécutive. Un exploit qui confirme la domination de Samsung sur le secteur audiovisuel.

Un leadership qui dure

Chaque année, Samsung repousse les limites de l’innovation audio. Une étude signée Future Source révèle d’ailleurs que la marque a enregistré en 2025 pas moins de 21,5 % du chiffre d’affaires mondial sur le marché des barres de son. Côté volume des ventes, le géant s’adjuge un beau 19,7 %. Cette performance impressionnante s’inscrit dans une lignée de titres : depuis 2014, Samsung reste le leader sans interruption.

Mais la marque ne se repose pas sur ses lauriers. Elle profite notamment de ses technologies audio de pointe et d’une intégration exemplaire avec ses téléviseurs pour séduire toujours plus d’adeptes. En addition, Samsung célèbre également deux décennies de leadership sur le marché des téléviseurs. Un combo gagnant qui conforte encore son statut d’acteur incontournable du secteur multimédia.

Une offre audio premium pour 2026

Poussée par ce succès, Samsung prévoit déjà de faire évoluer son offre. Pour l’année prochaine, le constructeur annonce toute une nouvelle gamme de produits, pensée pour proposer une expérience digne d’une salle de cinéma à la maison. Cette collection comptera tout d’abord la nouvelle HW-Q990H, une barre de son haut de gamme qui succède au populaire modèle HW-Q995F.

À ses côtés, on retrouvera la HW-QS90H, une barre de son tout-en-un premium, ainsi que deux enceintes Wi-Fi signées par le designer français Erwan Bouroullec : Music Studio 7 et Music Studio 5. Des produits pensés pour s’intégrer élégamment à tous types d’intérieurs, tout en promettant un son immersif et personnalisable.

Pour Hun Lee, vice-président exécutif de la division Visual Display chez Samsung Electronics, cette distinction mondiale n’est pas anodine. Elle prouve, selon lui, l’attachement de la marque à l’amélioration constante de l’expérience home-cinéma.

En conclusion, Samsung ne laisse décidément rien au hasard pour séduire les mélomanes et cinéphiles. Et vous, quelles sont vos attentes pour la prochaine génération de barres de son Samsung ? Partagez-nous vos avis en commentaire et échangez avec la communauté !