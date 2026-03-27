Minecraft Dungeons 2 : Mojang officialise la suite de son action-RPG pour cette année

C’est désormais officiel : lors du Minecraft Live 2026, Mojang Studios confirme le retour du spin-off action-RPG de la licence avec Minecraft Dungeons 2. Ce nouvel opus s’inscrit dans la continuité directe du premier épisode sorti en 2020. Pour l’heure, l’annonce reste volontairement sobre : un teaser, quelques éléments de contexte, mais encore peu de détails concrets. Néanmoins, on a déjà une fenêtre de sortie, et c’est déjà ça…

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Une sortie attendue en 2026 sur consoles et PC pour Minecraft Dungeons 2

Quand Microsoft a racheté la série Minecraft et le développeur Mojang en 2014, il n’avait pas envisagé de sortir un deuxième opus. Au lieu de cela, il a décidé de le transformer en une licence, en créant Minecraft Dungeons en 2020 et Minecraft Legends en 2023. Il a également continué de déployer des mises à jour et des améliorations apportées au jeu Minecraft principal.

Le résultat ne s’était pas fait attendre. Depuis son lancement en 2020, Minecraft Dungeonsa dépassé les 25 millions de joueurs uniques toutes plateformes confondues. Cette performance est significative pour un spin-off, à un tel point que Microsoft et Mojang ont décidé de produire un deuxième opus. Les deux studios ont alors profité du Minecraft Live le 21 mars dernier pour officialiser le jeu : Minecraft Dungeons 2.

Dans la lignée de Minecraft Dungeons premier du nom, cette suite proposera une expérience de dungeon crawler à la Diablo, jouable jusqu’à quatre joueurs en coopération. Les premières informations évoquent de nouvelles zones à explorer, de nouveaux ennemis, avec l’habituel système de loot.

Pour le moment, aucun gameplay détaillé ni mécanique innovante majeure n’ont été présentés. Toutefois, les joueurs n’auront pas à attendre longtemps, car Minecraft Dungeons 2 sortira cette année. Il sera disponible sur un large éventail de plateformes : PC, Xbox Series X|S, PlayStation 5, Nintendo Switch, Switch 2. et en day one sur le Xbox Game Pass.

Vous pouvez regarder la première bande-annonce dans la vidéo ci-dessous :