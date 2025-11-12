DJI Agras présente ses drones innovants pour une agriculture performante

DJI Agras marque un tournant dans l’agriculture moderne. Lors d’Agritechnica 2025 à Hanovre, la marque a présenté trois nouveaux drones innovants. Leur mission : offrir plus d’efficacité, plus de sécurité et une grande polyvalence aux agriculteurs européens et mondiaux. Découvrez comment ces nouveautés transforment le secteur.

DJI Agras dévoile ses nouveaux drones agricoles à Agritechnica

À l’occasion du salon Agritechnica 2025, DJI Agras a lancé trois modèles : Agras T100, T70P et T25P. Ces nouveaux drones, conçus pour la pulvérisation, l’épandage et désormais le levage, disposent de technologies de pointe. Ils sont en vente en Europe, en Asie centrale et en Afrique. Les visiteurs peuvent découvrir les drones en action sur le stand de DJI Agriculture.

Trois modèles pour répondre aux besoins de l’agriculture moderne

Le DJI Agras T100 cible les grandes exploitations. Il transporte jusqu’à 100 L pour la pulvérisation, 150 L pour l’épandage ou 80 kg pour le levage. Le T70P est conçu pour plus d’efficacité avec des capacités optimales et un nouveau système de sécurité. Pour les petites parcelles ou les travaux en solo, le T25P est léger, compact et facile à utiliser. Chaque modèle s’adapte ainsi aux besoins uniques de chaque exploitation.

Sécurité, précision et innovation au cœur des drones DJI Agras

La sécurité est une priorité. Les nouveaux drones disposent de systèmes avancés comme le LiDAR et le radar à ondes millimétriques. Le système Penta-Vision et le système 3.0 détectent les obstacles et adaptent les trajectoires. De plus, la précision de la pulvérisation et de l’épandage est améliorée grâce à des nouveaux alimentateurs et à des débits adaptés.

En résumé, DJI Agras continue d’innover pour rendre l’agriculture plus sûre, plus efficace et plus respectueuse de l’environnement. Grâce à ces drones nouvelle génération, les agriculteurs peuvent gagner du temps, économiser des ressources et relever les défis du secteur. L’avenir de l’agriculture passe, sans conteste, par la technologie.

