Actualités

Meta lance Vibes en France, mais qu’est-ce que c’est ?

il y a 4 minutesDernière mise à jour: 11 novembre 2025
Temps de lecture 1 minute
vibes meta ai

Meta déploie en Europe Vibes, sa nouvelle expérience intégrée à l’application Meta AI. Déjà populaire aux États-Unis, cette fonctionnalité permet de créer et de visionner des vidéos générées par intelligence artificielle dans un flux vertical. Avec ce lancement, Meta entend séduire les utilisateurs français et concurrencer directement les formats courts comme TikTok ou les Reels d’Instagram.

Vibes : une expérience immersive inspirée des réseaux sociaux

Vibes reprend les codes des plateformes sociales les plus utilisées. Les utilisateurs découvrent un fil de vidéos courtes, toutes créées grâce à l’IA. D’ailleurs, ils peuvent eux-mêmes produire du contenu ou remixer des créations existantes. L’objectif est de rendre la création vidéo accessible à tous, même sans compétences techniques. Cette approche transforme Meta AI en véritable réseau social centré sur l’innovation et la créativité.

Aux États-Unis, Vibes a rapidement trouvé son public. Depuis son lancement en septembre, la plateforme a multiplié par dix la production de contenus sur Meta AI. Mark Zuckerberg lui-même a souligné la croissance rapide de l’usage de Vibes, preuve que l’outil répond à une demande forte. En France, cette arrivée pourrait séduire les amateurs de vidéos courtes et renforcer la place de Meta dans l’univers de l’IA appliquée au divertissement.

Un concurrent direct de Sora ?

Le lancement de Vibes intervient quelques jours avant la sortie de Sora 2 par OpenAI. Cette application propose également de générer des vidéos avec l’IA. Toutefois, Meta bénéficie d’un avantage stratégique. En effet, Vibes est déjà disponible en Europe, alors que Sora reste limité à quelques pays. Cette disponibilité immédiate permet à Meta de prendre de l’avance sur son rival et d’imposer son outil auprès des créateurs européens.

En intégrant Vibes à Meta AI, le groupe enrichit son écosystème. L’application ne se limite plus à l’assistant ou aux lunettes connectées, elle devient aussi une plateforme sociale. En tout cas, cette diversification illustre la volonté de Meta de s’imposer comme un acteur incontournable de l’IA grand public. Pour les utilisateurs français, Vibes représente une nouvelle manière de consommer et de produire du contenu.

il y a 4 minutesDernière mise à jour: 11 novembre 2025
Temps de lecture 1 minute
Photo de Arielle

Arielle

Bavarde avec ma plume, mais introvertie par nature, je baigne dans l'univers de la rédaction depuis plus de cinq ans. Bien que je sois polyvalente dans les thèmes à traiter, j'ai une familiarité accrue pour le high-tech. J'espère que ma plume saura vous divertir tout en vous informant !

Articles similaires

DJI Agras lance trois drones agricoles innovants pour optimiser les tâches agricoles.
DJI Agras présente ses drones innovants pour une agriculture performante
il y a 2 heures
DigitalRoute lance une solution innovante pour la monétisation dynamique à l’ère de l’IA.
DigitalRoute donne un nouvel élan positif à la monétisation à l’ère de l’ia
il y a 3 heures
square-enix
Square Enix : une autre vague de licenciements massifs dans ses divisions occidentales est en route
il y a 6 heures
google notebooklm
Google transforme NotebookLM en un véritable coach de révision mobile
il y a 7 heures

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page