Meta lance Vibes en France, mais qu’est-ce que c’est ?

Meta déploie en Europe Vibes, sa nouvelle expérience intégrée à l’application Meta AI. Déjà populaire aux États-Unis, cette fonctionnalité permet de créer et de visionner des vidéos générées par intelligence artificielle dans un flux vertical. Avec ce lancement, Meta entend séduire les utilisateurs français et concurrencer directement les formats courts comme TikTok ou les Reels d’Instagram.

Vibes : une expérience immersive inspirée des réseaux sociaux

Vibes reprend les codes des plateformes sociales les plus utilisées. Les utilisateurs découvrent un fil de vidéos courtes, toutes créées grâce à l’IA. D’ailleurs, ils peuvent eux-mêmes produire du contenu ou remixer des créations existantes. L’objectif est de rendre la création vidéo accessible à tous, même sans compétences techniques. Cette approche transforme Meta AI en véritable réseau social centré sur l’innovation et la créativité.

Aux États-Unis, Vibes a rapidement trouvé son public. Depuis son lancement en septembre, la plateforme a multiplié par dix la production de contenus sur Meta AI. Mark Zuckerberg lui-même a souligné la croissance rapide de l’usage de Vibes, preuve que l’outil répond à une demande forte. En France, cette arrivée pourrait séduire les amateurs de vidéos courtes et renforcer la place de Meta dans l’univers de l’IA appliquée au divertissement.

Un concurrent direct de Sora ?

Le lancement de Vibes intervient quelques jours avant la sortie de Sora 2 par OpenAI. Cette application propose également de générer des vidéos avec l’IA. Toutefois, Meta bénéficie d’un avantage stratégique. En effet, Vibes est déjà disponible en Europe, alors que Sora reste limité à quelques pays. Cette disponibilité immédiate permet à Meta de prendre de l’avance sur son rival et d’imposer son outil auprès des créateurs européens.

En intégrant Vibes à Meta AI, le groupe enrichit son écosystème. L’application ne se limite plus à l’assistant ou aux lunettes connectées, elle devient aussi une plateforme sociale. En tout cas, cette diversification illustre la volonté de Meta de s’imposer comme un acteur incontournable de l’IA grand public. Pour les utilisateurs français, Vibes représente une nouvelle manière de consommer et de produire du contenu.