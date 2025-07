L’essor spectaculaire du divertissement et des médias grâce à l’IA

Le secteur du divertissement et des médias connaît une transformation rapide. Selon PwC, il pourrait atteindre 3 500 milliards de dollars d’ici 2029. L’essor de la publicité, des jeux vidéo et la force de l’intelligence artificielle réinventent ce marché global. Mais comment ces grandes tendances vont-elles influencer nos loisirs quotidiens ? Faisons le point.

La croissance mondiale du secteur du divertissement et des médias

Le secteur du divertissement et des médias affiche une solide progression. Il est porté par une hausse annuelle moyenne de 3,7 %. Ce taux reste supérieur à celui de l’économie mondiale, même s’il baisse par rapport aux pics enregistrés avant la pandémie. Malgré l’incertitude économique, la demande de contenus et d’expériences ne faiblit pas. D’ici 2029, les recettes mondiales dépasseront les 3 500 milliards de dollars.

L’impact majeur de la publicité et de l’intelligence artificielle

Aujourd’hui, la publicité devient la plus grande source de revenus. Elle croît trois fois plus vite que les dépenses de consommation traditionnelles. D’ici 2029, 80 % des revenus publicitaires viendront du numérique. L’intelligence artificielle joue un rôle clé. Elle optimise la diffusion, permet une personnalisation extrême et rend la création de contenu plus accessible. Ce changement s’observe aussi sur la télévision connectée et la publicité vidéo mobile, en forte hausse partout dans le monde.

Les jeux vidéo, le cinéma et la musique : moteurs du chiffre d’affaires

Les formats non numériques, comme la musique live, le cinéma et les grands événements, restent essentiels. Ils représentent 61 % du chiffre d’affaires lié à la consommation. Cependant, les jeux vidéo affichent la plus forte croissance. D’ici 2029, ils généreront près de 300 milliards de dollars, dépassant ainsi le cinéma et la musique réunis. Le public montre toujours un fort intérêt pour les films produits localement et les expériences immersives.

En conclusion, le secteur du divertissement et des médias évolue à grande vitesse grâce à la publicité numérique et l’IA. Les jeux vidéo, la musique et le cinéma alimentent la croissance mondiale. Pour rester en tête, les acteurs du marché doivent innover, s’adapter et créer des expériences sur mesure pour chaque public.

Lisez notre dernier article tech : TUTO – Comment bien utiliser Apple Intelligence ?