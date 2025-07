Test – Manettes Turtle Beach Rematch Core (Xbox) et Rematch Super Mario (Switch) : confort, style et accessibilité

Déjà bien installée dans le domaine de l’audio gaming, la marque Turtle Beach continue de se diversifier avec une gamme de manettes destinées aux joueurs console. Aujourd’hui, nous testons deux modèles récents : la Rematch Core pour Xbox, une manette filaire au design affirmé. Aussi, la Rematch Super Mario sans fil pour Nintendo Switch, une édition spéciale sous licence officielle, ne passe pas inaperçue. Deux approches, deux consoles, un objectif : proposer des manettes accessibles, fonctionnelles et stylées. Verdict.

Turtle Beach Rematch Core : une manette Xbox solide et fonctionnelle

La Rematch Core de Turtle Beach est une manette filaire conçue pour Xbox Series X|S, Xbox One et PC. Elle adopte un format très proche de celui de la manette Xbox officielle, avec quelques légères différences esthétiques selon les déclinaisons. Le modèle que nous avons testé, en coloris Ghost Black Camo / Orange, affiche une esthétique à la fois agressive et moderne. Pourtant, elle reste sobre.

Le premier contact est bon : les matériaux sont de qualité correcte pour une manette de cette gamme. De plus, le plastique mat texturé est agréable en main. Le poids, assez léger, permet de longues sessions de jeu sans fatigue.

Les deux boutons arrière mappables sont un vrai plus. Ils sont positionnés intelligemment, permettant de réassigner des fonctions sans passer par un logiciel ou un menu complexe. Une pression sur le bouton de configuration à l’arrière suffit. C’est une fonctionnalité bienvenue, surtout dans les jeux compétitifs ou à rythme soutenu.

Le câble USB-C détachable de 2,5 mètres garantit une bonne liberté de mouvement. Certes, on aurait apprécié une version sans fil, mais pour le prix affiché, cette limitation reste compréhensible.

En jeu, la Rematch Core se montre précise. Les sticks analogiques sont réactifs, les gâchettes bien dosées, et la croix directionnelle classique, mais efficace. Un port jack 3,5 mm permet également de brancher un casque, avec des commandes audio intégrées directement sur la façade. Les fonctions incluent mute micro et réglage du volume. C’est une fonction rare dans cette gamme de prix, et très appréciable.

Rematch Super Mario pour Nintendo Switch : sans fil, fun et lumineuse

La Rematch Super Mario pour Nintendo Switch est une manette sans fil, dotée de la connectivité Bluetooth. Elle est notamment compatible avec la Nintendo Switch 2. Déclinée sous licence officielle Nintendo, elle arbore un design éclatant inspiré de l’univers de Mario. De plus, elle présente des étoiles jaunes et un motif festif sur l’ensemble de la coque.

Le détail qui fait la différence ? Elle brille dans le noir. Oui, les motifs étoilés s’illuminent légèrement dans l’obscurité, pour un effet visuel aussi original que ludique. Parfaite pour les enfants comme pour les adultes nostalgiques.

Côté ergonomie, la prise en main est excellente. La manette adopte un format proche de la manette Pro Nintendo, avec une texture bien pensée sur les poignées. Les boutons sont bien espacés, les sticks tombent naturellement sous les pouces, et la croix directionnelle est idéale pour les jeux de plateforme et les titres rétro.

L’un des atouts majeurs réside dans l’autonomie sans fil, annoncée à environ 40 heures sur batterie, rechargeable via USB-C. Lors de nos tests, elle a facilement tenu plusieurs jours de jeu modéré. La connexion à la Switch (ou Switch 2) est rapide et stable.

Comme sur le modèle Xbox, deux boutons arrière personnalisables sont présents. Ils sont parfaitement intégrés et facilement configurables pour des raccourcis d’action dans des titres comme Mario Kart, Smash Bros ou Splatoon.

À noter toutefois, elle ne possède pas le bouton « C », qui équipe désormais certains modèles officiels Nintendo Switch 2. Elle reste donc pleinement fonctionnelle, mais avec une compatibilité légèrement réduite sur les titres exploitant cette nouvelle commande.

Deux manettes bien ciblées

Les manettes Rematch Core et Rematch Super Mario sont conçues avec une idée simple. Leur objectif est d’offrir une alternative accessible aux modèles officiels, sans sacrifier l’ergonomie ni l’esthétique. Dans ce rôle, Turtle Beach coche quasiment toutes les cases.

La Rematch Core pour Xbox fait figure de bonne manette filaire d’appoint ou principale. Cela est vrai surtout pour les joueurs sur PC ou Xbox One/Series qui veulent un produit fiable, personnalisable et abordable.

La Rematch Super Mario, quant à elle, séduira d'abord par son design. Mais elle convaincra aussi par sa tenue en main, sa bonne autonomie et ses fonctions pratiques – le tout sans câble.

Bien sûr, les joueurs les plus exigeants pourraient regretter l’absence de certaines technologies. Par exemple, sans-fil sur Xbox et gyroscope sur Switch. Mais pour des manettes à moins de 50 €, difficile de demander davantage.

Conclusion sur la gamme Turtle Beach Rematch

Turtle Beach poursuit son expansion dans l’univers des périphériques gaming avec deux produits cohérents, bien pensés et agréables à utiliser. La Rematch Core pour Xbox brille par son confort et ses fonctionnalités utiles. Tandis que la Rematch Super Mario pour Switch mise sur son charme visuel, sa connectivité sans fil et sa compatibilité Switch 2.

Que ce soit pour un usage secondaire, pour jouer à deux, ou pour simplement s’offrir une manette originale, les Rematch méritent toute votre attention.