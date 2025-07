Tronsmart impressionne avec sa nouvelle gamme d’enceintes puissantes

Tronsmart lance une nouvelle génération d’enceintes Bluetooth pensée pour les amoureux de musique et d’aventure. Que vous aimiez danser lors de fêtes en plein air ou chercher la quiétude à la maison, la marque chinoise propose des solutions audio adaptées à chaque moment. Avec un design élégant et un son puissant, Tronsmart s’impose une fois de plus sur le marché de l’audio portable.

Tronsmart dévoile de nouveaux haut-parleurs pour tous les usages

La gamme comprend quatre nouveaux modèles : le Bang 2, le T8, le T8 Mini et le Trip 2. Chaque enceinte répond à des besoins différents :

Bang 2 offre 90W de puissance et des basses profondes, parfait pour les fêtes en plein air.

offre 90W de puissance et des basses profondes, parfait pour les fêtes en plein air. T8 procure un son à 360° et 18 heures d’autonomie. Idéal lors de longues soirées ou sorties nature.

procure un son à 360° et 18 heures d’autonomie. Idéal lors de longues soirées ou sorties nature. T8 Mini séduit par sa petite taille et son son équilibré, parfait pour vos moments à la maison.

séduit par sa petite taille et son son équilibré, parfait pour vos moments à la maison. Trip 2 devient le compagnon fidèle de vos escapades, avec des basses améliorées et une sangle pratique.

Chaque modèle s’adapte ainsi à vos envies, que vous soyez en voyage, à la plage ou dans votre salon.

Caractéristiques et atouts des modèles Bang 2, T8, T8 Mini et Trip 2

Les nouveaux haut-parleurs Tronsmart allient robustesse et facilité d’utilisation. Tous les modèles bénéficient d’une étanchéité importante : IPX6 pour le Bang 2, IPX7 pour les autres. La batterie longue durée garantit des heures de musique, parfois jusqu’à 26 heures sans recharge. Plusieurs enceintes proposent une lumière synchronisée avec le rythme, pour une ambiance festive immédiate. Grâce à la compatibilité Bluetooth, chaque enceinte se réglera aisément à partir de votre smartphone. Enfin, la plupart offrent un mode stéréo immersif en connectant deux appareils.

Prix, compatibilité et disponibilité de la gamme Tronsmart

Ces nouveaux modèles seront disponibles dès juillet sur le site officiel Tronsmart et d’autres plateformes comme Aliexpress et Mercadolibre. Voici les prix conseillés :

Bang 2 : 129,99 USD, disponible en deux couleurs T8 : 59,99 USD, proposé en trois couleurs T8 Mini : 34,99 USD Trip 2 : 29,99 USD, avec quatre coloris au choix

Les enceintes proposent également une personnalisation via l’application Tronsmart, pour adapter l’égalisation selon vos goûts musicaux.

En résumé, Tronsmart frappe fort avec cette nouvelle gamme hi-fi abordable et polyvalente. Que ce soit pour profiter de la nature ou créer une ambiance à la maison, il existe un modèle dédié à chaque moment. N’attendez plus pour offrir à vos playlists le son qu’elles méritent et vivez vos sorties en musique.

