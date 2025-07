TUTO – Comment bien utiliser Apple Intelligence ?

Apple Intelligence est une technologie d’intelligence personnelle développée par Apple, intégrée aux dernières versions d’iOS, iPadOS, macOS et visionOS. Elle permet d’améliorer l’expérience utilisateur grâce à des outils intelligents comme la rédaction assistée, la recherche visuelle, la génération d’images et les résumés automatiques. Pour en tirer le meilleur parti, il est essentiel de comprendre comment elle fonctionne, quelles sont ses limites et comment l’utiliser efficacement au quotidien.

Vérifier la compatibilité et l’activation

Avant de profiter des fonctionnalités d’Apple Intelligence, il faut s’assurer que votre appareil est compatible. Cette technologie est réservée aux modèles récents dotés de puces puissantes comme l’A17 Pro pour les iPhone ou les puces M1 et suivantes pour les iPad et les Mac. Si votre appareil ne figure pas parmi les modèles pris en charge, vous ne pourrez pas activer Apple Intelligence, même après une mise à jour logicielle.

Une fois la compatibilité confirmée, il faut vérifier que la fonctionnalité est bien activée. Pour cela, rendez-vous dans les réglages de votre appareil, puis dans la section « Apple Intelligence et Siri ». Si l’option est disponible, vous pouvez l’activer en appuyant sur le bouton correspondant. Le téléchargement des modèles nécessaires commencera automatiquement. Nous vous conseillons de garder votre appareil connecté au Wi-Fi et à l’alimentation pendant ce processus.

Explorer les fonctionnalités disponibles

Apple Intelligence propose une série d’outils conçus pour faciliter l’usage quotidien de votre appareil. L’un des plus utiles est la recherche améliorée dans l’application Photos. Vous pouvez utiliser des phrases simples pour retrouver des images spécifiques, comme « photos de plage en juillet » ou « vidéos de mon chien ». L’intelligence intégrée comprend le contexte et vous aide à naviguer plus rapidement dans votre galerie.

Une autre fonctionnalité phare est la génération d’images avec Image Playground. Concrètement, vous pouvez créer des illustrations à partir de descriptions textuelles ou de croquis. Ce service est particulièrement utile pour les créateurs de contenu, les étudiants ou les professionnels qui souhaitent illustrer leurs idées sans passer par des logiciels complexes. L’outil est accessible directement depuis certaines applications comme Notes ou Messages.

Utiliser Siri pour des tâches intelligentes

Siri bénéficie d’une amélioration significative grâce à Apple Intelligence. Il peut désormais résumer des e-mails, des messages ou des pages web, ce qui permet de gagner du temps et de se concentrer sur l’essentiel. Il suffit de demander à Siri « Résume ce mail » ou « Que dit ce message ? » pour obtenir une synthèse claire et concise.

Les réponses intelligentes sont également plus pertinentes. Par exemple, Siri peut suggérer des réponses adaptées à vos conversations, que ce soit dans Messages ou Mail. Ces suggestions tiennent compte du contexte et du ton de la discussion, ce qui rend les échanges plus fluides. De plus, vous pouvez accepter, modifier ou ignorer ces propositions selon vos préférences.

Retoucher et améliorer vos photos grâce à Apple Intelligence

Apple Intelligence intègre des outils de retouche photo avancés. Concrètement, vous pouvez supprimer des éléments indésirables, corriger des imperfections ou améliorer la luminosité d’une image en quelques gestes. Ces fonctionnalités sont accessibles directement depuis l’application Photos, sans avoir besoin d’installer des logiciels tiers.

L’outil « Corriger » permet, par exemple, d’effacer un objet gênant dans une photo, comme une poubelle ou un passant. Il suffit de sélectionner la zone concernée et de laisser l’intelligence artificielle faire le reste. Le résultat est souvent bluffant, même si quelques ajustements manuels peuvent être nécessaires pour un rendu parfait.

Comprendre les limites de l’intelligence artificielle

Bien que puissante, Apple Intelligence n’est pas infaillible. Elle peut parfois générer des résultats imprécis ou incomplets. En particulier, lorsqu’il s’agit d’interpréter des contenus complexes ou ambigus. Par conséquent, il est donc important de vérifier les informations produites, notamment si elles sont utilisées dans un cadre professionnel ou académique.

Certaines fonctionnalités sont encore en version bêta, ce qui signifie qu’elles peuvent évoluer ou présenter des instabilités. Apple recommande de faire preuve de prudence et de ne pas se fier aveuglément aux suggestions de l’IA. Il est aussi conseillé de consulter régulièrement les mises à jour pour bénéficier des dernières améliorations et corrections.

Respecter la confidentialité et les paramètres régionaux

Apple Intelligence traite la plupart des données directement sur l’appareil, ce qui garantit un niveau élevé de confidentialité. Toutefois, certaines fonctionnalités peuvent nécessiter l’envoi de données à Apple pour un traitement plus avancé. Vous pouvez gérer ces paramètres dans les réglages de confidentialité, en choisissant les options qui vous conviennent.

Il est également important de noter que certaines fonctions ne sont pas disponibles dans toutes les régions ou toutes les langues. Pour accéder à l’ensemble des outils, il peut être nécessaire de configurer temporairement votre appareil en anglais (États-Unis) ou de patienter jusqu’à leur déploiement dans votre zone géographique. Apple met régulièrement à jour la liste des langues et des pays pris en charge.

Voilà, vous savez désormais comment bien utiliser Apple Intelligence. Pour aller plus loin, découvrez aussi comment désactiver Meta AI sur WhatsApp, Instagram et Facebook.