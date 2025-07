Desay Battery garantit une avancée sécurisante pour l’énergie

Desay Battery fait un nouveau pas de géant dans le secteur du stockage d’énergie. Ce 23 juillet à Changsha, la marque a présenté ses dernières technologies. Ces innovations promettent fiabilité, sécurité et économies pour les centres de données. Découvrons ensemble comment Desay Battery révolutionne la sécurité et les performances dans le domaine.

Les nouvelles cellules de batterie à sécurité proactive de Desay

La sécurité reste la priorité pour Desay Battery. Grâce à des progrès en fabrication intelligente et à un contrôle qualité accru, la marque propose des batteries plus résistantes. Celles-ci supportent de hautes températures et des surcharges, garantissant une protection optimale. Une nouvelle technologie de détection de la pression surveille chaque cellule en temps réel. Par ailleurs, l’intelligence artificielle permet de prévoir les risques rapidement et d’optimiser la durée de vie de chaque batterie.

UPS 2.0 : des solutions économiques pour les centres de données

L’arrivée de l’UPS 2.0 marque une évolution pour la sécurité des données. Cette solution utilise des cellules de batterie 8C à haute décharge. Elle assure une sauvegarde fiable jusqu’à 300 KVA pendant 10 minutes. Mieux encore, la solution Source-Grid-Load-Storage réduit le coût de l’énergie à 0,25 RMB/kWh. Les centres de données peuvent ainsi économiser jusqu’à 79 % sur leur facture d’électricité en période de pointe.

L’innovation et la fiabilité au cœur de la stratégie Desay

Desay Battery place l’innovation au service de la sécurité. Le savoir-faire de la marque s’illustre par des partenariats stratégiques et une mission claire : offrir un stockage d’énergie fiable et durable. L’entreprise a récemment été reconnue parmi les leaders mondiaux par le classement Energy Storage Tier 1 de BloombergNEF. Cette reconnaissance souligne la confiance globale dans l’expertise de Desay Battery.

En résumé, Desay Battery vient de démontrer son engagement pour un stockage d’énergie toujours plus sécurisé et performant. Grâce à ses nouvelles solutions, la marque répond aux besoins croissants d’un secteur en pleine transformation, tout en renforçant sa position d’acteur mondial de confiance. Pour les entreprises, choisir Desay Battery, c’est miser sur la sérénité et la performance.

Lisez notre dernier article tech : Manga – La Mariée du Roi Dragon – Tome 5 : Un enfant à protéger, un royaume en péril