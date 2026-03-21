SHINOBI: Art of Vengeance : les antagonistes cultes de SEGA débarquent dans le DLC “SEGA Villains Stage”

“Joe Musashi, maître des arts ninja, va devoir livrer ses combats les plus acharnés à ce jour en affrontant trois adversaires légendaires de SEGA”. Tels sont les mots choisis par l’éditeur japonais pour introduire le prochain DLC de SHINOBI: Art of Vengeance, baptisé Villains Stage. Et il y a de quoi être séduit, car on aura droit à un crossover orienté fan service dans quelques semaines. Tous les détails ci-dessous.

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Que réserve le DLC de SHINOBI: Art of Vengeance ?

Contrairement à des contenus additionnels purement cosmétiques, le DLC “Sega Villains Stage” ajoute deux nouveaux modes Boss Rush, davantage d’arts ninpo, des tenues supplémentaires, de nouveaux morceaux de musique et cinq nouveaux niveaux. Ces derniers serviront de défi supplémentaire pour les joueurs ayant déjà progressé dans l’aventure principale.

Dans ce DLC, Joe Musashi devra faire face à une nouvelle menace : des antagonistes issus d’autres univers SEGA, réunis dans un affrontement interdimensionnel. SEGA mise ici sur une sélection de personnages immédiatement reconnaissables et iconiques :

Docteur Eggman (Sonic)

(Sonic) Death Adder (Golden Axe)

(Golden Axe) Goro Majima (Yakuza/Like a Dragon)

Chacun de ces antagonistes incarnera un style de combat distinct, laissant entrevoir des affrontements variés et exigeants. Et ce n’est pas tout : un patch de mise à jour gratuit sera également disponible, ajoutant un mode Hardcore et des ajustements au système de combat.

Plutôt que de montrer du gameplay brut, le trailer du DLC propose une mise en scène cinématique, évoquant presque un générique d’anime. Vous pouvez le regarder dans la vidéo ci-dessous :

SEGA Villains Stage débarquera dans SHINOBI: Art of Vengeance le 3 avril 2026. Il sera disponible gratuitement pour les possesseurs de l’édition Digital Deluxe du jeu, ou en achat séparé au prix de 10 €.