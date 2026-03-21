Blue Mary débarque en DLC dans Fatal Fury: City of the Wolves

Si ça ne va pas trop bien côté Tekken 8, chez SNK c’est tout le contraire. Après plusieurs semaines de déploiement progressif de son contenu additionnel, Fatal Fury: City of the Wolves s’apprête à accueillir l’un de ses personnages les plus appréciés de la licence : Blue Mary. Elle sera la troisième combattante du Season Pass 2, et rejoindra le roster le 26 mars prochain.

Dans le même thème : Invincible VS : Allen the Alien rejoint le roster, la bêta ouverte se confirme

Qui est Blue Mary, le prochain personnage DLC de Fatal Fury: City of The Wolves ?

Après Kim Jae Hoon et Nightmare Geese, c’est au tour de Blue Mary de rejoindre l’arène de Fatal Fury: City of the Wolves le 26 mars 2026. Connue des fans de longue date, Blue Mary (de son vrai nom Mary Ryan) est une agente indépendante opérant à South Town. Elle intervient régulièrement dans des affaires criminelles souvent liées à Geese Howard. Enfin, elle est connue pour être le « love interest » de Terry Bogard. Sa détermination et son sens aigu de la justice en font une figure incontournable de la saga.

Vous pouvez regarder la nouvelle bande-annonce de Blue Mary dans la vidéo ci-dessous :

Côté gameplay, Blue Mary conserve son ADN des précédents jeux de combat de SNK. Son style Commando Sambo lui permet de combiner boxe, projections et techniques de lutte. Elle est donc un personnage de la classe « rushdown », capable d’alterner entre attaques rapides et prises dévastatrices.

Blue Mary fait partie du contenu téléchargeable de la saison 2 de Fatal Fury: City of the Wolves, au prix de 20 €. Vous pouvez également choisir l’édition « Legend » du jeu à 50 €, incluant les deux Season Pass.