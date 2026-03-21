Swim Jet sans fil : une innovation spectaculaire pour nager chez soi

La natation connaît un tournant majeur avec l’arrivée du Swim Jet sans fil par iGarden. Lauréat du prix de l’innovation au CES 2026, cet appareil révolutionne l’entraînement aquatique. Oubliez les installations coûteuses et les travaux compliqués. Désormais, la performance professionnelle est à la portée de tous les foyers, dès 799 dollars.

Une innovation révolutionnaire : le premier Swim Jet sans fil

Le Swim Jet sans fil de iGarden change les règles du jeu. Contrairement aux systèmes traditionnels, son fonctionnement se veut simple et mobile. Sans plomberie ni câblage, il se transporte facilement comme une valise. Sa batterie lithium-ion offre jusqu’à 10 heures d’autonomie. Il suffit de le placer au bord de la piscine pour créer instantanément un courant de nage. Cette avancée ouvre la natation professionnelle à tous, même dans les petits espaces.

Installation simplifiée pour toutes les piscines, sans travaux

L’installation du Swim Jet X se distingue par sa simplicité. Plus besoin de modifier la structure de la piscine. Le système « Clamp-and-Swim » permet une mise en place rapide, sans outils. Il s’adapte aussi bien aux piscines creusées qu’aux modèles hors-sol de plus de 2,5 mètres. Petit bonus : la migration d’une piscine à l’autre se fait en quelques minutes. Cela élimine donc le stress et les frais liés aux travaux traditionnels.

Des performances professionnelles et une sécurité maximale garanties

Le Swim Jet sans fil ne s’adresse pas seulement à la détente. Il vise aussi les nageurs exigeants. Grâce à son moteur puissant allant jusqu’à 1000 W, il offre une résistance adaptée au triathlon. La sécurité des utilisateurs reste primordiale. Le système intègre un « bouclier de sécurité ultime » avec cinq niveaux de protection. Parmi eux, un moteur étanche IP68, une basse tension, et un capteur de coupure instantanée en cas d’instabilité. Ces innovations assurent une utilisation fiable et sereine.

La commercialisation du Swim Jet sans fil démarre fort avec des offres de lancement sur Kickstarter. Trois modèles s’adaptent à chaque besoin, de l’amateur au professionnel. Les premiers acheteurs bénéficient de remises exclusives et d’une expédition garantie avant l’été. Avec cet appareil, iGarden redéfinit la pratique de la natation chez soi. Profitez de cette innovation pour vivre une expérience aquatique unique, simple et performante.

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