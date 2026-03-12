Invincible VS : Allen the Alien rejoint le roster, la bêta ouverte se confirme

Il ne reste plus que quelques semaines avant qu’Invincible VS n’arrive sur nos machines, et pour faire monter la hype, Skybound Games et Quarter Up enchaînent les annonces autour de leur jeu de combat. Hier, les deux studios viennent alors de confirmer l’arrivée d’un nouveau personnage jouable : Allen the Alien. De plus, ils ont également annoncé que les fans pourront mettre la main sur le jeu lors d’une bêta ouverte le mois prochain.

Qui est Allen the Alien, le 16è combattant d’Invincible VS ?

Dans l’univers d’Invincible, Allen the Alien est l’un des personnages les plus reconnaissables. Originaire de la planète Unopa, il est issu d’un programme de reproduction visant à créer un combattant capable de rivaliser avec les redoutables Viltrumites. Malgré cette origine guerrière, Allen s’est imposé comme une figure attachante chez les fans de la licence. Il se démarque notamment grâce à son humour et à ses échanges mémorables avec Mark Grayson.

Dans le jeu, il se présente comme un combattant de type “Striker”, un archétype basé sur la pression constante et l’agressivité. Son gameplay repose sur plusieurs éléments clés. Parmi eux, comptez une force physique impressionnante ou encore des techniques de projection capables de briser la défense adverse. Enfin, le personnage dispose d’un “power crush”, lui permettant d’encaisser certaines attaques tout en continuant à avancer vers son adversaire.

Regardez :

Avec l’arrivée d’Allen, le roster d’Invincible VS compte actuellement 16 combattants. Plusieurs personnages issus des comics et de la série animée ont déjà été confirmés, dont :

Invincible (Mark Grayson)

Omni-Man

Atom Eve

Bulletproof

Rex Splode

Thula

Battle Beast

Robot

Monster Girl

Cecil Stedman

Anissa

Lucan

Powerplex

Dupli-Kate

Ella Mental (personnage original du jeu)

Les joueurs peuvent essayer Allen et les autres combattants d’Invincible VS en participant à la bêta ouverte le mois prochain. Du 9 au 11 avril prochain, cette bêta gratuite sera disponible sur PS5, Xbox Series X/S et PC. 10 personnages seront jouables : Invincible, Atom Eve, Bulletproof, Thula, Rex Splode, Battle Beast, Omni-Man, Robot, Monster Girl et Allen.

Invincible VS sortira à l’international le 30 avril 2026 sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC.