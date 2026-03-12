Le BLUETTI ES125 : une avancée majeure pour l’énergie des entreprises

Le marché de l’énergie propre évolue rapidement. Pour répondre aux défis d’aujourd’hui, BLUETTI présente son nouveau système de stockage d’énergie : le BLUETTI ES125. Adapté aux besoins des entreprises et des industries, ce système promet flexibilité, sécurité et économies. Découvrons ensemble ce qui fait la force de cette innovation dévoilée lors du salon KEY 2026.

Un système de stockage d’énergie innovant pour entreprises

Le BLUETTI ES125 est conçu pour les entreprises cherchant à gagner en indépendance énergétique. Sa structure « une armoire = un système » rend son installation simple et rapide. Avec une puissance de 125 kW et une capacité de 257 kWh, il répond aux exigences des sites commerciaux et industriels. Grâce à son système de refroidissement liquide, la température reste constante et la durée de vie de la batterie s’allonge.

Les avantages techniques du BLUETTI ES125 pour la C&I

Le BLUETTI ES125 intègre une batterie LiFePO₄, réputée pour sa sécurité et sa longévité. Son boîtier certifié IP67 protège contre la poussière et l’eau. L’architecture inclut tous les éléments essentiels : PCS, BMS et EMS. Cette intégration garantit une surveillance continue et une gestion intelligente des charges. Le système détecte rapidement les anomalies, grâce à l’IA. De plus, une extinction d’incendie automatique offre une protection supplémentaire.

Une solution flexible face aux défis énergétiques européens

Le BLUETTI ES125 s’adapte à tous les scénarios. Il fonctionne en réseau, hors réseau, ou de manière hybride. Les entreprises peuvent ainsi optimiser leur consommation, écrêter les factures ou renforcer la sécurité lors des coupures de courant. Voici quelques bénéfices :

Réduction des coûts d’électricité de 20 à 50 %

Soutien des équipements à forte charge sans grosses dépenses

Alimentation de secours pendant les pannes

Élimination des émissions et du bruit liés au diesel

Participation facile aux services de réseau (VPP)

Pour conclure, BLUETTI ES125 offre une réponse moderne et fiable aux défis énergétiques des entreprises. Sa technologie avancée, sa flexibilité et ses garanties de sécurité en font une solution de choix pour accompagner la transition énergétique en Europe. Les professionnels trouveront dans ce système un allié précieux pour maîtriser leurs coûts et renforcer leur autonomie.

