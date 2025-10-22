Chigee dévoile des solutions innovantes pour une sécurité moto accrue

CHIGEE, spécialiste de la sécurité moto, présente ses nouvelles solutions innovantes à l’EICMA 2025. La marque annonce des outils plus intelligents pour protéger les motards. Grâce à ses avancées, la conduite devient plus sûre, connectée et agréable.

Présentation des nouveautés CHIGEE à EICMA 2025 : sécurité moto

Lors du salon EICMA 2025, CHIGEE dévoile une gamme d’outils pour améliorer la sécurité des motards. Le public aura l’occasion de découvrir en avant-première des systèmes qui s’installent facilement et s’adaptent à tous les usages. Dans le Hall 11, stand T44 à Milan, les visiteurs testeront le radar CG avec rétroviseur BSD ainsi que la nouvelle caméra de tableau de bord XR-1.

Radar CG et rétroviseur BSD : une détection avancée des angles morts

Ce système allie radar de haute précision à un rétro intelligent. Il détecte rapidement les véhicules proches ou cachés dans l’angle mort. Plusieurs points forts se démarquent :

Radar à ondes millimétriques 77 GHz pour une surveillance fiable

Alertes sonores et visuelles pour avertir en cas de danger

Stroboscope puissant pour signaler une menace dans l’angle mort

Luminosité adaptable, de jour comme de nuit, pour une sécurité constante

En prévenant des risques, le radar CG donne aux motards une meilleure visibilité et rassure sur la route.

Caméra de tableau de bord XR-1 : enregistrement fiable et connecté

La caméra XR-1 révolutionne l’enregistrement quotidien pour les motos :

Enregistrement double canal 1080p à 60 images/seconde Lentille grand angle de 137° couvrant un large champ de vision Protection IP68 contre l’eau et la poussière Connexion rapide 5G Wi-Fi avec l’application CHIGEE GO Stockage intégré eMMC, sans carte séparée

Cette technologie permet de conserver des souvenirs précieux et des preuves en cas d’incident. La simplicité d’usage séduit les amateurs de liberté sur deux roues.

CHIGEE, pionnier des accessoires intelligents pour motards

La marque CHIGEE prouve son engagement envers la sécurité et l’innovation. En développant des produits faciles à installer et à utiliser, elle répond aux attentes des motards modernes. Ses solutions connectées simplifient la route tout en la rendant plus sûre.

En résumé, CHIGEE place la sécurité et l’innovation au cœur de son offre présentée à l’EICMA 2025. La marque démontre qu’il est possible de rouler plus sereinement et avec style. Grâce à ses nouveautés, CHIGEE aide chaque motard à profiter du voyage, l’esprit tranquille.

