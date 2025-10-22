Adoptez la sérénité : Bora 12L, la solution efficace pour une maison saine

Avec une météo de plus en plus humide en France, les foyers cherchent des solutions pour combattre l’humidité et ses désagréments. Duux, le spécialiste néerlandais du traitement de l’air, propose une réponse adaptée avec le lancement du Bora 12L. Ce nouveau déshumidificateur compact débarque à l’automne 2025, pile au bon moment pour traverser la saison pluvieuse.

Bora 12L : Le nouvel allié contre l’humidité excessive

Après des mois records de précipitations, il n’est donc pas surprenant que l’humidité s’invite dans nos intérieurs : moisissures, odeurs désagréables ou encore condensation sur les vitres deviennent vite un cauchemar. Face à ce constat, chez Duux, la solution s’appelle Bora 12L. En effet, ce nouvel appareil se veut l’atout incontournable pour les petits espaces comme la salle de bains, la buanderie ou encore un dressing.

Compact et discret, il élimine jusqu’à 12 litres d’humidité par jour, empêchant ainsi la prolifération des bactéries et champignons. Avec son réservoir de 1,7 litre ou un raccordement possible à un tuyau d’évacuation, il s’adapte à tous les usages du quotidien. Pratique, son hygrostat intégré régule automatiquement le taux d’humidité ambiante, tandis que le filtre à charbon intégré efface les mauvaises odeurs pour une atmosphère saine.

Côté confort, Bora 12L brille par sa polyvalence. Il propose un mode sèche-linge, atout malin pour sécher son linge plus vite et réduire la consommation d’énergie jusqu’à 50 % comparé à un sèche-linge classique. De plus, ses plusieurs modes (nuit, automatique, manuel, continu) s’adaptent à chaque besoin. On appréciera aussi son fonctionnement silencieux (à peine 42 dB !), sa poignée et ses roulettes intégrées, pour un déplacement sans effort d’une pièce à l’autre.

Le nouveau Bora 12L arrivera à la mi-octobre 2025, au prix conseillé de 199,99 €. Il sera disponible sur Duux.com, Amazon, Cdiscount et Fnac Darty. Un petit investissement pour un grand confort au quotidien !

Avec le lancement de ce Bora 12L, Duux répond aux nouveaux défis de l’humidité dans nos logements. Pensez-vous que ce type de déshumidificateur pourrait vous simplifier la vie chez vous ? N’hésitez pas à partager vos astuces anti-humidité ou à donner votre avis en commentaire !