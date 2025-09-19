La mobilité intelligente dévoile ses atouts majeurs pour 2025

La mobilité intelligente connaît une évolution sans précédent. YFORE, acteur majeur de l’électronique automobile, marque un temps fort au salon IAA Mobility 2025 à Munich. Grâce à ses innovations, la marque place la sécurité, le confort et la technologie au cœur de ses solutions. Découvrons les nouveautés qui révolutionnent notre manière de conduire et de voyager.

Des rétroviseurs numériques pour renforcer la sécurité routière

YFORE présente des rétroviseurs numériques qui améliorent la vision du conducteur. Grâce à des caméras sophistiquées, ils offrent un champ de vision élargi. Ainsi, les angles morts sont réduits, même en cas de pluie ou de brouillard. De plus, la conduite de nuit devient plus sûre grâce à une image limpide. À haute vitesse, l’assistance automatique adapte l’affichage pour une sécurité maximale. Avec cette technologie, la mobilité intelligente fait un pas de plus vers l’avenir.

Clés numériques et UWB : une technologie de précision inédite

Les nouvelles clés numériques d’YFORE combinent plusieurs technologies. On y trouve l’Ultra-Wideband (UWB), le BLE Channel Sounding et SparkLink SLE. Cela permet un positionnement précis à l’échelle du décimètre. Ainsi, les utilisateurs n’ont plus à s’inquiéter des soucis de verrouillage répétitif. La technologie UWB permet aussi de détecter la présence d’enfants ou d’activer un mode sentinelle. C’est un vrai bond en avant pour la sécurité et le confort au quotidien.

Chargement sans fil universel pour une mobilité sans limite

YFORE propose aussi un chargeur sans fil compatible avec les standards Qi 2.2, Qi 2.0 et Qi 1.3. Il prend en charge la charge rapide magnétique jusqu’à 25W, idéale pour divers appareils. Cela inclut smartphones, écouteurs et porte-clés intelligents. Plusieurs protections et la fonction NFC garantissent la sécurité de chaque utilisateur. Ainsi, un seul chargeur couvre tous vos besoins lors de vos déplacements.

La mobilité intelligente avance à grand pas avec ces innovations signées YFORE. L’entreprise chinoise prouve encore une fois sa capacité à rendre la conduite plus sûre et plus connectée. Ses technologies placent l’expérience utilisateur au centre des préoccupations. Un bel avenir s’annonce pour ceux qui recherchent efficacité et sécurité sur les routes de demain.

