AIBOX ThunderSoft : une avancée majeure pour l’IA dans les véhicules

L’industrie automobile avance vite vers l’intelligence embarquée. Lors du salon IAA Mobility 2025 à Munich, ThunderSoft, Geely et NVIDIA ont dévoilé AIBOX ThunderSoft. Cette innovation promet de rendre l’IA évolutive et accessible à tous les véhicules. Voici ce qu’il faut retenir sur cette révolution.

Une collaboration innovante pour l’intelligence embarquée dans l’auto

Pour faire face à la demande croissante de véhicules intelligents, ThunderSoft, Geely et NVIDIA ont uni leurs forces. Avec AIBOX ThunderSoft, ils proposent une solution clé en main. Cette boîte IA permet d’intégrer des modèles d’IA avancés dans les voitures de série. Elle s’appuie sur la plateforme NVIDIA DRIVE AGX et le logiciel AquaDrive AIOS. Les constructeurs peuvent ainsi offrir des expériences intelligentes à tous les niveaux de gamme.

Les fonctionnalités clés de l’AIBOX ThunderSoft dévoilées

met l’accent sur la puissance de calcul et la personnalisation de l’expérience à bord.

Logiciel complet : rapidité de calcul et adaptation intelligente à chaque usage.

: rapidité de calcul et adaptation intelligente à chaque usage. Capacités multi-agents : assistants et recommandations personnalisées.

: assistants et recommandations personnalisées. Architecture élastique : s’adapte de l’entrée à la haute gamme.

: s’adapte de l’entrée à la haute gamme. Conception robuste : fiabilité en toutes circonstances.

: fiabilité en toutes circonstances. Compatibilité interdomaine : intégration parfaite avec le cockpit et autres modules.

Tout cela vise à offrir plus de sécurité, de confort et de connectivité.

Une démocratisation de l’IA dans tous les véhicules connectés

Avec AIBOX ThunderSoft, l’accès à une intelligence de pointe n’est plus réservé à quelques voitures premiums. Cette solution réduit les coûts, accélère le déploiement et rend l’IA accessible à tous les constructeurs. Un exemple concret : le Geely Galaxy M9 a déjà reçu plus de 40 000 précommandes en seulement 24 heures, preuve de son impact immédiat. À l’avenir, d’autres modèles suivront, rendant l’intelligence à bord courante.

En résumé, AIBOX ThunderSoft marque une nouvelle étape vers une mobilité sûre, intelligente et démocratisée. Grâce à la synergie entre ThunderSoft, Geely et NVIDIA, l’IA évolutive entre véritablement dans l’habitacle. Les véhicules connectés ne sont plus de la science-fiction, mais une réalité qui se développe à grande vitesse.

Lisez notre dernier article tech : Comment choisir un service de streaming haut de gamme ?