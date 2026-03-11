Sensationnel TH2 : Réinventez l’écoute nomade et vivez l’excellence sonore !

écoute audio revient sur le devant de la scène hi-fi avec une grosse annonce pour les passionnés de son. En marge du CanJam NYC du 7 au 8 mars, la marque dévoilera en avant-première le très attendu écoute audio TH2. Pour l’occasion, les visiteurs auront la chance de comparer l’original primé TH1 et ce tout nouveau modèle, véritable concentré de technologies audiophiles.

TH2 : la révolution portable poursuit sa route

L’excitation monte dans la communauté hi-fi. En effet, depuis deux semaines à peine, le TH2 bat tous les records sur Kickstarter. Le casque a déjà récolté plus de 500 000 dollars grâce aux précommandes, et la marque vise le million d’ici la fin de la campagne, le 12 mars. Il faut dire que, de plus, son prédécesseur, le TH1, avait déjà marqué un tournant en intégrant le tout premier préampli à tubes à l’intérieur d’un casque sans sacrifier la qualité sonore.

Le TH1 avait bluffé la presse spécialisée. En effet, Magnetic Magazine l’avait même qualifié d’exceptionnel, soulignant un rendu audio comparable à un véritable système stéréo de référence. Ainsi, le pari fou d’écoute audio consistait à offrir une chaîne analogique complète et fidèle dans un format portable. Aujourd’hui, le TH2 reprend ces ingrédients gagnants, tout en montant d’un cran sur chaque aspect technique.

Des innovations taillées pour l’exigence

Avec le TH2, écoute audio perfectionne la formule. On retrouve la fameuse architecture dual-mono et le vrai gain à lampes, mais la marque se permet d’aller plus loin. Résultat : basses renforcées, aigus plus dynamiques, réduction de bruit active revue à la baisse, isolation passive améliorée, et une shield efficace contre les interférences.

La conception devient modulaire : les coussinets et les bandeaux se changent en un clin d’œil pour plus de confort et de durabilité. Les audiophiles chevronnés auront aussi droit à un réglage fin du son, grâce à un égaliseur huit bandes ajustable ±12 dB. En clair, le TH2 promet la même expérience grand luxe qu’un gros système… en restant ultra-nomade.

Le message d’écoute audio est simple : inutile de choisir entre mobilité et système audiophile. Selon Andrew Regan, cofondateur et président de la marque, “la technologie doit s’adapter à vos usages, pas l’inverse”. Rendez-vous au CanJam NYC pour tester en direct les deux modèles et redéfinir votre manière d’écouter de la musique !

Et vous, que pensez-vous de cette montée en gamme de l’écoute nomade ? Laissez-nous votre avis ou partagez cet article avec vos amis mélomanes !