Test – JLab nouvelle gamme audio : GoPods ANC, Epic Sport ANC et JBuds Lux ANC Wireless à l’essai

Depuis plusieurs années, j’observe avec intérêt la montée en puissance de JLab sur le marché de l’audio. La marque américaine s’est imposée comme l’un des acteurs capables de proposer des produits accessibles sans pour autant sacrifier les fonctionnalités modernes. Réduction de bruit active, autonomie solide, applications mobiles complètes… tout y est, mais à des prix généralement bien plus doux que ceux des ténors du secteur.

J’ai récemment pu tester trois produits représentatifs de leur catalogue : les écouteurs JLab GoPods ANC, les JLab Epic Sport ANC, et le casque JLab JBuds Lux ANC Wireless. Trois approches différentes de l’écoute nomade : des écouteurs compacts pour tous les jours, des écouteurs pensés pour le sport, et un casque circum-aural orienté confort et immersion.

Après plusieurs jours d’utilisation — entre musique, appels et quelques sessions de jeu ou de travail — voici mon retour complet.

JLab GoPods ANC : compacts, efficaces et accessibles

Avec les GoPods ANC, JLab vise clairement les utilisateurs qui veulent des écouteurs simples, efficaces et modernes sans se ruiner. Et honnêtement, la proposition est plutôt séduisante.

Un design minimaliste et pratique

Dès la prise en main, on sent que la marque a cherché à aller à l’essentiel. Les GoPods ANC sont compacts, légers et très faciles à transporter. Leur boîtier de recharge tient facilement dans une poche, ce qui est toujours appréciable pour une utilisation quotidienne.

Les écouteurs adoptent un design intra-auriculaire classique, avec plusieurs embouts fournis pour s’adapter à différentes morphologies d’oreille. Dans mon cas, j’ai rapidement trouvé un bon maintien, sans pression excessive.

Ils se font vite oublier, ce qui est exactement ce que j’attends de ce type de produit.

Une réduction de bruit qui fait le job

Pour des écouteurs positionnés sur un segment accessible, j’ai été agréablement surpris par la présence d’une réduction de bruit active (ANC).

Évidemment, on n’atteint pas le niveau des références premium du marché, mais dans les transports ou dans un café un peu bruyant, la différence est clairement perceptible.

JLab propose également un mode transparence, très pratique lorsqu’on veut entendre ce qui se passe autour de soi sans retirer les écouteurs.

Une signature sonore dynamique

Côté audio, JLab reste fidèle à sa philosophie : un son dynamique, avec des basses présentes et une restitution énergique.

Les GoPods ANC sont particulièrement agréables pour :

la musique pop

l’électro

le hip-hop

les podcasts

Les voix restent claires et les basses apportent un peu de punch à l’ensemble. Ce n’est pas un rendu audiophile puriste, mais pour un usage quotidien c’est très plaisant.

Autonomie et connectivité

L’autonomie est solide pour cette catégorie. Avec le boîtier, on dépasse largement la journée d’écoute.

La connexion Bluetooth est stable et rapide. Les écouteurs se reconnectent automatiquement dès l’ouverture du boîtier, ce qui est toujours agréable au quotidien.

En résumé, les GoPods ANC sont une excellente porte d’entrée dans l’univers JLab.

Produit disponible sur JLab Go Pods ANC - Écouteurs sans Fil Bluetooth avec réduction de Bruit Active Hybride - 26h d’autonomie, résistant à la Transpiration IP55, Son Personnalisable Via appli, appels clairs, Noir

Voir l'offre

JLab Epic Sport ANC : des écouteurs taillés pour l’activité

Si les GoPods ANC sont destinés à un usage quotidien, les Epic Sport ANC visent clairement les utilisateurs actifs.

Et cela se voit immédiatement.

Un maintien parfait pour le sport

La première chose qui saute aux yeux est la présence de crochets d’oreille. Ceux-ci assurent un maintien très solide, même pendant les activités physiques.

Je les ai utilisés lors de séances de marche rapide et d’entraînement léger, et ils ne bougent absolument pas.

C’est un point essentiel pour des écouteurs sportifs : ne pas avoir à les réajuster toutes les deux minutes.

Autre bon point : ils sont résistants à la transpiration, ce qui les rend adaptés à une utilisation en salle ou en extérieur.

Une autonomie impressionnante

L’un des gros points forts des Epic Sport ANC est leur autonomie.

On parle ici d’écouteurs capables de tenir de très longues sessions d’écoute, même avec la réduction de bruit activée.

Pour les sportifs qui enchaînent les entraînements ou pour ceux qui aiment partir courir pendant plusieurs heures, c’est un vrai avantage.

Je n’ai jamais réussi à les mettre à plat sur une seule journée.

ANC et modes audio personnalisables

Les Epic Sport ANC intègrent également la réduction de bruit active, mais ce qui m’a surtout plu, c’est la possibilité de basculer facilement entre différents modes.

On peut choisir :

un mode ANC

un mode transparence

un mode audio classique

C’est particulièrement utile en extérieur. Par exemple, lorsque je cours en ville, j’active le mode transparence pour rester conscient de mon environnement.

Une restitution sonore énergique

Sans surprise, la signature sonore est très dynamique. Les basses sont bien présentes, ce qui donne un côté très motivant pendant les séances de sport.

La musique électronique ou les playlists de running passent particulièrement bien.

Les voix restent propres et les aigus ne deviennent jamais agressifs, même à volume élevé.

Pour un produit sportif, c’est un équilibre très réussi.

Produit disponible sur JLab JBuds Sport ANC 4 Écouteurs de Sport Intra-Auriculaires, Bluetooth, 60h+ Autonomie, Réduction de Bruit, True Wireless, Boîtier de Charge USB-C, IP66 Résistant à la Transpiration, Multipoint, Noir

Voir l'offre

JLab JBuds Lux ANC Wireless : un casque confortable pour tous les jours

Enfin, la troisième pièce de ce trio est le JBuds Lux ANC Wireless, un casque circum-aural pensé pour une utilisation plus immersive.

Et je dois dire qu’il m’a plutôt surpris.

Un casque léger et confortable

La première chose que j’ai remarquée en le mettant sur la tête, c’est son confort.

Le casque est léger, les coussinets sont doux et l’arceau exerce une pression bien équilibrée. Même après plusieurs heures d’écoute, je n’ai ressenti aucune gêne.

Pour travailler, écrire ou regarder des vidéos, c’est un vrai plus.

Une réduction de bruit efficace

Comme les autres produits de la marque, le JBuds Lux intègre une réduction de bruit active.

Elle s’avère particulièrement efficace pour atténuer :

le bruit d’un open space

les transports

les ventilateurs d’ordinateur

Encore une fois, on n’est pas sur une ANC ultra premium, mais pour cette gamme de prix le résultat est franchement convaincant.

Un son chaleureux et polyvalent

JLab propose ici un rendu plus équilibré que sur les écouteurs sportifs.

Les basses restent présentes, mais elles ne prennent pas toute la place. Les médiums sont bien définis et les aigus apportent suffisamment de détail pour profiter pleinement de la musique.

J’ai utilisé ce casque pour :

écouter de la musique

regarder des vidéos

jouer un peu sur PC

Dans tous les cas, l’expérience est agréable.

Une autonomie impressionnante

Le casque brille aussi par son autonomie. On peut facilement l’utiliser pendant plusieurs jours sans avoir besoin de le recharger.

Pour quelqu’un qui travaille souvent avec un casque sur les oreilles, ce qui est mon cas lorsque je rédige des articles. C’est un vrai confort.

Produit disponible sur JLab JBuds LUX ANC Casque Bluetooth sans Fil Anti Bruit Pliable - Casque Réduction de Bruit Active Supra Auriculaire Audio avec Micro pour Musique et Télétravail, 70+ Heures d'Autonomie, Graphite

Voir l'offre

Mon verdict après plusieurs jours d’utilisation

Avec ces trois produits, JLab confirme sa stratégie : proposer des appareils modernes, bien équipés et accessibles.

Les GoPods ANC sont parfaits pour un usage quotidien et offrent un excellent rapport fonctionnalités/prix.

Les Epic Sport ANC ciblent clairement les sportifs avec leur maintien irréprochable et leur autonomie impressionnante.

Enfin, le JBuds Lux ANC Wireless constitue une très bonne surprise pour ceux qui cherchent un casque confortable avec ANC sans exploser leur budget.

Ce que j’apprécie surtout chez JLab, c’est cette capacité à intégrer des fonctionnalités autrefois réservées au haut de gamme dans des produits beaucoup plus accessibles.

Pour un usage quotidien, du sport ou du travail, la marque propose aujourd’hui des alternatives très crédibles face aux acteurs plus installés.

Et au vu de l’évolution rapide de leur catalogue, j’ai le sentiment que ce n’est que le début.