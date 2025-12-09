Actualités

Succombez à l’élégance : Shokz OpenDots ONE Rose, style et confort au quotidien

il y a 5 minutesDernière mise à jour: 7 décembre 2025
2 minutes de lecture
Shokz dévoile l’OpenDots ONE Rose : un nouveau coloris élégant pour ses écouteurs à clip

La marque Shokz continue d’innover sur le marché des écouteurs sans fil. Cette fois, elle mise sur l’élégance avec une toute nouvelle teinte : le rose doux pour ses OpenDots ONE. Déjà populaires en version noir et beige, ces écouteurs s’offrent désormais une touche de glamour idéale pour les femmes actives – ou pour quiconque veut allier technologie et style au quotidien.

Un accessoire tendance pensé pour le quotidien

Le OpenDots ONE Rose n’est pas qu’un gadget de plus. Shokz a conçu ce modèle pour accompagner tous les moments de la journée : déplacements, travail, séances sportives ou activités de loisirs. Grâce à leur design discret et féminin, ils se glissent partout et promettent de faire sensation sous le sapin ou lors d’une pause en ville.

Côté confort, la marque frappe fort : oreillette légère (seulement 6,5 g), arceau JointArc™ en titane souple pour un port optimal, et maintien parfait grâce au système à clip d’oreille. Impossible de les perdre durant une séance de sport ou dans la cohue des transports.

Des performances techniques à la hauteur

Les OpenDots ONE Rose héritent de toutes les qualités de la version originale. On retrouve le son immersif proposé par les technologies Bassphere™ et OpenBass™ 2.0, couplé à un double transducteur de 16 mm. De plus, le Dolby Audio garantit une restitution fidèle, même en usage intensif.

La fonctionnalité Dynamic Ear Detection assure une utilisation intuitive. Côté autonomie, ces écouteurs tiennent jusqu’à 10 heures d’écoute continue et jusqu’à 40 heures avec l’étui compact. Une recharge éclair de 10 minutes suffit pour 2 heures de musique. Enfin, quatre micros IA assurent une réduction de bruit active pour des appels limpides, même en déplacement.

Un lancement accessible et une promo à saisir

L’OpenDots ONE Rose sera disponible dès le 2 décembre 2025 au prix public conseillé de 199 €. Bonne surprise : une offre de lancement fait immédiatement baisser le prix à 159 € (–20 %), valable aussi sur les versions noir et gris. Pour les fêtes ou pour se faire plaisir avant, c’est le bon moment pour s’équiper.

Que pensez-vous de cette version rose chic signée Shokz ? Dites-nous en commentaire si vous craquez pour ce coloris ou si vous comptez profiter de la promo. Et n’hésitez pas à partager cet article à vos proches : il y a sûrement un cadeau high-tech qui s’y cache !

Léo Thevenet

Geek depuis toujours, Master en Informatique de Tsinghua University en Chine et fan des nouvelles technologies. Journaliste et reporter pour Le Café Du Geek, Je suis ici pour vous faire découvrir des accessoires innovants. Je m’occupe de faire évoluer le site, de gérer l’équipe de rédacteurs mais surtout je suis présent sur un maximum d'événement INTERNATIONAUX pour découvrir toujours plus de choses ! J'adore également rencontrer et juger des startups, vous retrouverez souvent ce genre de contenu avec moi !

