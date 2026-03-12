Actualités

ChatGPT va peut-être réussir à vous faire aimer les maths !

OpenAI enrichit ChatGPT avec une fonction qui génère des représentations visuelles interactives. L’objectif est de rendre les mathématiques et les sciences plus accessibles au grand public. Les utilisateurs peuvent désormais explorer des théorèmes ou des lois physiques en ajustant directement les variables et en observant les résultats instantanément.

ChatGPT offre une nouvelle méthode pour apprendre les maths et les sciences

Les mathématiques et les sciences sont souvent perçues comme difficiles à appréhender. En effet, beaucoup d’élèves et même d’adultes trouvent ces disciplines trop abstraites. OpenAI répond à ce défi en intégrant des visuels interactifs dans ChatGPT. Plus précisément, l’IA propose désormais des démonstrations visuelles où chaque variable peut être modifiée plutôt que de se limiter aux explications textuelles. Cette interactivité permet de voir immédiatement l’impact d’un changement et de mieux saisir la logique sous-jacente.

ChatGPT va ainsi transformer l’apprentissage en une expérience active. Les utilisateurs ne seront plus de simples lecteurs, mais des acteurs qui manipulent les concepts. Cette approche permettra peut-être de favoriser la mémorisation et la compréhension. En particulier, pour ceux qui ont besoin de voir pour apprendre.

Des exemples concrets : du théorème de Pythagore à la loi de Coulomb

ChatGPT peut désormais illustrer des notions comme le théorème de Pythagore. Concrètement, l’utilisateur peut ajuster les longueurs des côtés d’un triangle et observer en direct la modification de l’hypoténuse. De même, la loi de Coulomb ou les équations de lentilles deviennent interactives. Ces démonstrations permettent de visualiser des relations mathématiques ou physiques qui, autrement, resteraient abstraites.

Cette approche est particulièrement utile pour les étudiants et les enseignants. Elle offre un outil pédagogique qui complète les cours traditionnels. Les explications deviennent vivantes et adaptables, ce qui facilite l’apprentissage individuel et collectif.

