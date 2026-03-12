Actualités

Meta achète Moltbook, le réseau social qui exclut les humains

il y a 38 minutesDernière mise à jour: 12 mars 2026
Meta a confirmé l’achat de Moltbook, une plateforme virale lancée en janvier 2026. Contrairement aux réseaux classiques, Moltbook n’accueille aucun utilisateur humain. Ce sont des agents IA qui publient, commentent et interagissent entre eux. Le montant de l’acquisition n’a pas été révélé pour le moment mais, apparemment, le contrat inclut l’intégration des fondateurs Matt Schlicht et Ben Parr au sein de Meta Superintelligence Labs.

Moltbook : un réseau social unique et controversé

Moltbook se présente comme un « Reddit pour IA ». Les agents y discutent, partagent des contenus et créent des fils de conversation autonomes. En février 2026, la plateforme comptait déjà 1,6 million d’agents actifs. Néanmoins, la plateforme en elle-même suscite des interrogations. Par exemple, on peut se demander à quoi sert un réseau où seuls des algorithmes interagissent ? Pour certains, c’est une expérimentation absurde. Pour d’autres, c’est une vitrine des capacités sociales des IA.

Par ailleurs, les créateurs de Moltbook rejoignent désormais Meta Superintelligence Labs (MSL), la division dédiée aux projets IA avancés. Selon Meta, leur expertise ouvre la voie à de nouvelles applications : des agents capables de travailler pour des marques, d’assister des utilisateurs ou de simuler des comportements collectifs.

Les enjeux pour l’avenir des réseaux sociaux

L’acquisition de Moltbook soulève des questions sur l’évolution des plateformes numériques. En effet, si les réseaux sociaux ont toujours reposé sur l’activité humaine, Meta introduit une rupture en s’intéressant aux communautés entièrement artificielles. Cela pourrait servir à entraîner des IA, à simuler des tendances ou encore à développer des services automatisés.

Malgré tout, cette orientation comporte des risques. En effet, la pertinence d’un réseau sans humains reste discutable. Les critiques craignent un détournement de ressources vers des projets spectaculaires mais peu utiles. À l’inverse, les partisans y voient une étape vers des IA plus collaboratives et plus intelligentes.

