Meta met fin à Horizon Workrooms

Meta a confirmé qu’elle allait fermer Horizon Workrooms, son application de réunions en réalité virtuelle, le 16 février 2026. Lancée comme un espace immersif pour permettre aux équipes de collaborer à distance, Workrooms devait incarner la vision de Meta pour le travail du futur. L’entreprise explique aujourd’hui que sa plateforme Horizon a suffisamment évolué pour intégrer directement des outils de productivité, rendant inutile le maintien de Workrooms comme application séparée.

Une restructuration profonde chez Reality Labs

La fin de Workrooms s’accompagne de changements majeurs chez Reality Labs, la division de Meta dédiée à la réalité virtuelle et augmentée. En effet, l’entreprise a annoncé plus de 1 000 licenciements et la fermeture de trois studios VR. Depuis 2021, Reality Labs a accumulé plus de 70 milliards de dollars de pertes, ce qui pousse Meta à revoir ses priorités. La société souhaite désormais investir davantage dans des produits plus concrets. C’est le cas, par exemple, de ses lunettes connectées Ray-Ban dotées de fonctionnalités d’intelligence artificielle.

Meta veut ainsi se concentrer sur des projets jugés plus viables à court terme. Le métavers reste une ambition, mais l’entreprise cherche à équilibrer innovation et rentabilité. Les annonces sponsorisées et les objets connectés apparaissent comme de nouvelles pistes pour soutenir sa croissance. En revanche, les expériences immersives comme Workrooms passent au second plan.

Meta veut se concentrer sur des technologies plus rentables

Cette fermeture illustre ainsi le recentrage stratégique de Meta. Après avoir investi massivement dans le métavers, la société réduit désormais ses dépenses dans ce domaine. Par conséquent, les utilisateurs qui appréciaient Workrooms devront se tourner vers les autres services Horizon, qui promettent une expérience plus intégrée et diversifiée.

La fermeture de Horizon Workrooms marque donc un tournant pour Meta. En effet, l’entreprise réduit ses ambitions dans le métavers pour privilégier des technologies plus accessibles et rentables.