Actualités

Le Royaume-Uni réfléchit à une interdiction des réseaux sociaux pour les moins de 16 ans

il y a 5 minutesDernière mise à jour: 21 janvier 2026
Temps de lecture 1 minute
reseaux sociaux

Le gouvernement britannique étudie la possibilité d’interdire l’accès aux réseaux sociaux aux adolescents de moins de 16 ans. Cette mesure s’inspire directement de l’Australie, qui a déjà adopté une loi similaire en 2025. Le Premier ministre, Keir Starmer, affirme vouloir protéger les jeunes contre les dangers du « défilement infini », de l’anxiété et de la comparaison sociale. A cet effet, une consultation publique vient d’être lancée pour déterminer la faisabilité et l’impact d’une telle décision.

Une consultation nationale pour encadrer l’usage des réseaux sociaux

Les ministres britanniques ont annoncé l’ouverture d’une consultation auprès des parents, des enseignants et des experts. L’objectif est de recueillir des avis sur la pertinence d’un âge minimum obligatoire pour accéder aux réseaux sociaux. Le gouvernement souhaite aussi examiner les mécanismes techniques, comme les systèmes de vérification d’âge, afin de garantir l’application de la mesure.

Cette réflexion intervient après des pressions politiques et sociales croissantes. En effet, plusieurs députés et associations dénoncent les effets négatifs des réseaux sociaux sur la santé mentale des jeunes. Le gouvernement, qui s’était montré réticent au départ, semble désormais prêt à envisager une réglementation plus stricte.

Un débat sur la protection et la liberté des adolescents

La proposition soulève un débat intense au Royaume-Uni. D’un côté, les partisans de l’interdiction estiment qu’elle protégerait les enfants contre les contenus nocifs et les addictions numériques. Ils rappellent que l’Australie a déjà franchi le pas et que les premiers retours sont jugés positifs.

De l’autre côté, certains critiques craignent une atteinte à la liberté des jeunes et doutent de l’efficacité des outils de contrôle. Ils soulignent que les adolescents pourraient contourner les restrictions en utilisant de fausses informations ou des comptes anonymes. Le gouvernement devra donc trouver un équilibre entre protection et respect des droits numériques.

il y a 5 minutesDernière mise à jour: 21 janvier 2026
Temps de lecture 1 minute
Photo de Arielle

Arielle

Bavarde avec ma plume, mais introvertie par nature, je baigne dans l'univers de la rédaction depuis plus de cinq ans. Bien que je sois polyvalente dans les thèmes à traiter, j'ai une familiarité accrue pour le high-tech. J'espère que ma plume saura vous divertir tout en vous informant !

Articles similaires

ROE Visual fête ses 20 ans de succès dans l’innovation de solutions LED performantes.
ROE Visual célèbre avec éclat 20 ans d’innovations LED exceptionnelles
il y a 35 minutes
granblue-fantasy-versus-rising-ilsa
Ilsa est le prochain personnage DLC de Granblue Fantasy Versus Rising : voici tout ce que l’on sait
il y a 1 heure
Huawei dévoile dix tendances clés pour l’énergie photovoltaïque intelligente en 2026.
Huawei énergie photovoltaïque intelligente : des tendances prometteuses pour 2026
il y a 2 heures
neverness-to-everness
Neverness to Everness : le gacha urbain de Hotta Studio sera jouable en demo
il y a 2 heures

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page