ROE Visual célèbre avec éclat 20 ans d’innovations LED exceptionnelles

ROE Visual célèbre un moment clé de son histoire en 2026. Avec vingt années dédiées à la technologie LED innovante, la société continue d’inspirer concepteurs, techniciens et spectateurs. Retour sur un parcours jalonné d’innovations et de succès, guidé par une passion constante pour l’excellence visuelle.

L’histoire de ROE Visual : vingt ans d’innovations LED majeures

Depuis sa création par Jason Lu en 2006, ROE Visual ne cesse de repousser les limites de l’affichage LED. L’entreprise est passée d’une petite équipe à un leader mondial incontesté. Grâce à ses technologies, elle révolutionne la manière dont nous vivons les spectacles et les événements en direct. Le fil conducteur de ce succès : une volonté inébranlable d’innovation.

Des produits emblématiques qui transforment l’expérience visuelle

ROE Visual a marqué l’industrie à travers ses produits d’exception. Dès le début, la ligne LINX et la série Magic Cube ont attiré l’attention. Aujourd’hui, des gammes comme Black Pearl, Carbon et la plateforme Topaz sont reconnues pour leur performance et leur fiabilité. Les professionnels de la production plébiscitent ces solutions pour leur précision visuelle et leur flexibilité, partout dans le monde.

Célébrations et événements marquants pour le 20e anniversaire

Le vingtième anniversaire de ROE Visual est l’occasion de célébrer son influence grandissante dans le secteur LED. La société débute les festivités au salon Integrated Systems Europe 2026 de Barcelone. Tout au long de l’année, plusieurs événements mettront en avant les partenariats solides et les collaborations qui façonnent l’industrie. Des démonstrations de nouveaux produits marqueront également cette année d’exception.

Avec deux décennies d’innovations, ROE Visual reste dédié à l’excellence et à la créativité dans chaque installation LED. Son engagement à créer des expériences visuelles uniques et à soutenir ses partenaires ne faiblit pas. L’avenir promet encore plus de moments forts dans la scène de l’affichage LED mondial.

