Ilsa est le prochain personnage DLC de Granblue Fantasy Versus Rising : voici tout ce que l’on sait

Dévoilé lors du CyGames Cup 2026, le nouveau trailer de gameplay d’Ilsa pour Granblue Fantasy Versus Rising confirme l’arrivée du personnage via un DLC programmé pour le 10 février 2026. Cette annonce s’inscrit dans le Season Pass 2 du jeu de combat édité par Cygames et développé par Arc System Works. Date de sortie, style de combat…on vous dit tout ci-dessous.

Trailer d’Ilsa : un aperçu du gameplay dans Granblue Fantasy Versus Rising

Surnommée “le sergent démon” en raison de son caractère intransigeant, Ilsa met en avant un gameplay focalisé sur la pression à distance. Véritable “zoner” selon le jargon FGC, le personnage dispose d’une arme connue sous le nom de Guns of Arbitration, Nybeth. Cela semble lui donner accès à de puissantes options de zonage. Elle peut également tirer un projectile laser, capable de parcourir toute la distance de l’écran. Toutefois, il a un point faible : il s’annule quand il entre en collision avec d’autres projectiles.

Dans la bande-annonce, on peut également voir à quel point elle est une sergente sévère. Tout en terrassant ses adversaires, elle les motive à faire mieux que ce qu’ils montrent en plein combat. Regardez par vous-même :

Ilsa rejoindra le roster de Granblue Fantasy Versus Rising le 10 février 2026, via la mise à jour 2.50 du jeu. L’héroïne sera proposée en DLC payant au prix d’environ 7,99 USD, ou intégrée au Season Pass 2. Cette dernière inclue également Sandalphon, Galleon, Wilnas et Meg. Le patch attendu accompagnera des ajustements de balance encore non détaillés au moment de l’annonce.

Avec cette sortie, la licence Granblue Fantasy poursuit sa montée en puissance. Pour rappel, le RPG éponyme sera également disponible à l’international sur Steam le 10 mars 2026. Et c’est loin d’être fini !