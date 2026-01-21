Test – Metal Gear Solid Delta Snake Eater PS5 : 5 raisons (ou pas) d’y jouer

Metal Gear Solid Delta : Snake Eater est sorti en 2025 sur PS5, marquant le retour d’un des jeux d’infiltration les plus importants de l’histoire vidéoludique. Ce remake ambitieux conserve l’essence du jeu original tout en lui donnant une mise à jour visuelle majeure et quelques ajustements modernes. Les fans de la saga et les nouveaux venus se retrouvent plongés dans une mission intense de survie en pleine guerre froide. De plus, l’atmosphère immersive et la narration forte intensifient l’expérience. Dans cet article, vous trouverez 5 raisons (ou pas) d’y jouer.

Notre avis en bref

Metal Gear Solid Delta : Snake Eater est un remake fidèle du classique de 2004. Il est modernisé visuellement sans trahir l’expérience originelle. L’histoire reste captivante et immersive, portée par des personnages emblématiques et une trame dramatique puissante. Le gameplay conserve son identité d’infiltration profonde et méthodique. Cela peut être perçu comme un point fort pour les puristes. Mais cela peut aussi sembler lourd pour ceux habitués à des sensations plus fluides. L’IA est parfois perfectible. Cependant, la richesse du level design et la profondeur narrative compensent largement ces quelques réserves.

Raison 1 (Pour) : Metal Gear Solid Delta, une campagne solo riche et longue

Metal Gear Solid Delta : Snake Eater propose une campagne solo qui reste incroyablement dense. Dès les premières missions, on est plongé dans une jungle hostile où chaque décision compte, entre furtivité, gestion de l’environnement et prise de risques calculée. L’histoire retrace l’origine de Snake et son évolution au cœur de la guerre. Elle est mise en scène de façon travaillée. Celle-ci alterne entre tension dramatique et séquences d’action maîtrisées. Chaque mission est construite comme un récit à part entière, avec des objectifs variés et souvent surprenants. Cela prolonge naturellement la durée de vie du jeu. Entre les missions principales et les séquences annexes, il faut compter de nombreuses heures pour boucler l’aventure. Cela donne une véritable sensation de contenu généreux. La narration, soutenue par des cinématiques bien mises en scène, enrichit chaque étape du périple de Snake. Ainsi, l’expérience solo est captivante du début à la fin.

Raison 2 (contre) : Un gameplay fidèle mais parfois rigide

Le gameplay de Metal Gear Solid Delta : Snake Eater reste très proche de celui du jeu original, ce qui est à la fois une force et une faiblesse. Pour les fans de la première heure, cela signifie retrouver des mécaniques d’infiltration profondes. Ces mécaniques sont basées sur le camouflage, l’observation, et la gestion des ressources comme la santé et le bruit produit par Snake. Ces éléments donnent au jeu une ambiance unique. Ainsi, on se sent constamment vulnérable et impliqué.

Cependant, cette fidélité se traduit parfois par des contrôles qui peuvent paraître rigides. Notamment dans les mouvements et les transitions d’actions. Les mécaniques de combat ne bénéficient pas de la fluidité moderne que l’on peut attendre sur PS5. Cela peut surprendre les joueurs habitués à des titres plus dynamiques.

L’IA ennemie, bien qu’immersive, peut aussi présenter des comportements prévisibles, parfois faciles à exploiter. Cela atténue légèrement le plaisir de la furtivité pure pour certains moments clés de l’aventure.

Raison 3 (Pour) : Une réalisation graphique à la hauteur des espérances

Metal Gear Solid Delta : Snake Eater met en avant des graphismes très soignés qui tirent pleinement parti de la puissance de la PS5. Les environnements, qu’il s’agisse de la végétation dense de la jungle ou des intérieurs plus sombres, sont détaillés. Cela permet un rendu de lumière naturel et des textures riches qui contribuent à l’immersion. Les modèles de personnages sont également bien conçus, offrant des expressions faciales convaincantes lors des cinématiques. Ce réalisme renforce l’impact narratif des scènes clés. La bande son accompagne parfaitement ce visuel, avec des thèmes musicaux emblématiques retravaillés. Cela permet des bruitages qui intensifient la sensation de présence dans le monde du jeu. Néanmoins, malgré ces points positifs, certains choix esthétiques restent conservateurs. Par conséquent, la direction artistique ne prend pas toujours de risques audacieux. Certains joueurs pourraient ainsi avoir l’impression d’un « jeu modernisé mais pas révolutionné ». Cela peut tempérer l’enthousiasme général.

Raison 4 (Pour) : Metal Gear Solid Delta, immersion narrative et fidélité à l’œuvre originale

Metal Gear Solid Delta : Snake Eater excelle dans son approche narrative. L’histoire, déjà marquante dans l’original, profite ici d’une mise en scène améliorée, avec un enchaînement fluide des événements et une progression cohérente. Le remake conserve l’essence dramatique et émotionnelle qui a fait la réputation de la saga. Cela se voit notamment à travers la relation entre Snake et les autres personnages clés. Cette fidélité narrative est une vraie réussite pour les amateurs d’histoire forte et bien construite. Toutefois, cet attachement à la trame originelle signifie que certaines longueurs présentes dans le jeu de 2004 sont également préservées. Certaines séquences peuvent sembler étirées, notamment pour les joueurs contemporains habitués à un rythme plus soutenu. Ce choix éditorial, bien qu’admirable, peut donc être perçu comme un léger frein à l’immersion continue pour certains profils de joueurs.

Raison 5 (contre) : Des options de jouabilité utiles mais limitées sur PS5

Enfin, Metal Gear Solid Delta propose plusieurs options de jouabilité qui permettent d’ajuster l’expérience selon les préférences du joueur. On retrouve notamment des réglages de caméra, des options d’aide à la visée, ainsi que la possibilité de modifier certains aspects du contrôle pour mieux adapter le jeu à sa propre manière de jouer. Ces fonctionnalités rendent l’expérience plus accessible sans dénaturer le gameplay initial. Cela est appréciable pour les joueurs moins familiers avec les mécaniques originales. Cela dit, ces options restent relativement basiques et ne corrigent pas toutes les lourdeurs inhérentes au gameplay traditionnel de la série. Pour les nouveaux venus, certaines phases peuvent encore sembler frustrantes ou peu intuitives. Cela se manifeste en particulier lors des affrontements ou des phases d’infiltration complexes.

Conclusion

Metal Gear Solid Delta : Snake Eater est un remake qui assume pleinement son héritage. Il offre une expérience riche, immersive et fidèle à l’œuvre originale. Il brille par sa narration, sa réalisation visuelle et la profondeur de sa campagne solo. Cependant, cette fidélité se ressent aussi sur des aspects plus datés. Ce sont par exemple la rigidité du gameplay et certaines longueurs narratives. En somme, ce remake s’adresse particulièrement aux amateurs de la série et à ceux qui apprécient une approche profonde et réfléchie de l’infiltration. Toutefois, certains éléments peuvent paraître moins accessibles aux joueurs modernes.

